Hollywood ga je obožavao, pa je preko noći nestao: Obiteljska tragedija promijenila mu je život

Joseph Gordon-Levitt nekoć je bio miljenik mnogih tinejdžerica, no nakon smrti brata počeo je birati projekte koji su mu omogućavali da bude što više s obitelji.

Iako je nekoć bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda, Joseph Gordon-Levitt posljednjih se godina rijetko pojavljuje u velikim filmskim projektima, što je kod mnogih obožavatelja izazvalo pitanje – gdje je nestao?

Dobitnik Zlatnog globusa danas ima 44 godine i iza sebe impresivnu karijeru ispunjenu hitovima poput "Početka", "Looper - ubojica iz budućnosti", "Vitez tame: Povratak" i "(500) Dana ljubavi". No umjesto jurnjave za novim blockbusterima, Gordon-Levitt je svjesno usporio i okrenuo se životu izvan klasičnih hollywoodskih okvira.

Joseph Gordon-Levitt - 2 Foto: Afp

Joseph Gordon-Levitt - 5 Foto: Profimedia

Jedan od ključnih razloga za taj zaokret bila je smrt njegova starijeg brata Dana 2010. godine, koja je, prema izvorima bliskim glumcu, duboko utjecala na njegov pogled na život i karijeru. Upravo tada Joseph je počeo više cijeniti prolaznost života, obitelj i projekte koji imaju osobno značenje.

Joseph Gordon-Levitt - 1 Foto: Profimedia

Joseph Gordon-Levitt - 3 Foto: Afp

Uz obitelj, središnje mjesto u njegovu životu zauzela je platforma HitRecord, koju je osnovao s bratom još 2005. godine. Riječ je o online kreativnoj zajednici koja okuplja umjetnike iz cijelog svijeta, a Gordon-Levittu je donijela i nagradu Emmy te brojne pohvale zbog poticanja suradnje i kreativnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pohvalila se fotografijama s egzotične lokacije

Glumac se u međuvremenu posvetio i roditeljstvu. Sa suprugom Tashom McCauley, tehnološkom poduzetnicom, ima troje djece, a upravo su ga obiteljske obaveze navele da uzme višegodišnju pauzu od glume. Na ekran se vratio 2019. u napetom trileru "7500", istaknuvši da mu je bilo važno vratiti se samo uz projekt koji ga istinski inspirira.

Joseph Gordon-Levitt - 3 Foto: Profimedia

Joseph Gordon-Levitt - 2 Foto: Profimedia

Dok su mnogi njegovi nekadašnji kolege nastavili osvajati sam vrh industrije, Gordon-Levitt se okrenuo manjim ulogama, glasovnoj glumi, streaming projektima i, sve češće, javnom angažmanu oko etičkih pitanja umjetne inteligencije. Nedavno je govorio i u Ujedinjenim narodima, upozoravajući na opasnosti neodgovorne upotrebe AI-ja, te pokrenuo Koaliciju kreatora za umjetnu inteligenciju.

Joseph Gordon-Levitt - 1 Foto: Afp

Joseph Gordon-Levitt - 4 Foto: Afp

"Ako netko misli da mu zvijezda blijedi, to je njihov problem", poručuju izvori bliski glumcu. Jer Joseph Gordon-Levitt danas, čini se, ne mjeri uspjeh titulama i honorarima, već slobodom izbora, obiteljskim životom i projektima koji ga istinski vesele. Jedan od takvih projekata je Netflixov film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" u kojem daje glas komentatoru bejzbola, a očekuju ga pojavljivanja u četiri projekta.

Joseph Gordon-Levitt - 4 Foto: Profimedia

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Kako joj to uspijeva u 72. godini? Pokazala rezultat desetljeća žestoke discipline!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!

Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!