Hollywood ga je obožavao, pa je preko noći nestao: Obiteljska tragedija promijenila mu je život

Joseph Gordon-Levitt nekoć je bio miljenik mnogih tinejdžerica, no nakon smrti brata počeo je birati projekte koji su mu omogućavali da bude što više s obitelji.
Iako je nekoć bio jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda, Joseph Gordon-Levitt posljednjih se godina rijetko pojavljuje u velikim filmskim projektima, što je kod mnogih obožavatelja izazvalo pitanje – gdje je nestao?3 vijesti o kojima se priča za dnevnik nove tv Kolinda Grabar-Kitarović javila se s jednog od najskupljih putovanja: ''Stigoh, doslovno na kraj svijeta!'' raspametila fanove Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi! u braku su 15 godina Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno
Dobitnik Zlatnog globusa danas ima 44 godine i iza sebe impresivnu karijeru ispunjenu hitovima poput "Početka", "Looper - ubojica iz budućnosti", "Vitez tame: Povratak" i "(500) Dana ljubavi". No umjesto jurnjave za novim blockbusterima, Gordon-Levitt je svjesno usporio i okrenuo se životu izvan klasičnih hollywoodskih okvira.
Joseph Gordon-Levitt - 2 Foto: Afp
Joseph Gordon-Levitt - 5 Foto: Profimedia
Jedan od ključnih razloga za taj zaokret bila je smrt njegova starijeg brata Dana 2010. godine, koja je, prema izvorima bliskim glumcu, duboko utjecala na njegov pogled na život i karijeru. Upravo tada Joseph je počeo više cijeniti prolaznost života, obitelj i projekte koji imaju osobno značenje.
Joseph Gordon-Levitt - 1 Foto: Profimedia
Joseph Gordon-Levitt - 3 Foto: Afp
Uz obitelj, središnje mjesto u njegovu životu zauzela je platforma HitRecord, koju je osnovao s bratom još 2005. godine. Riječ je o online kreativnoj zajednici koja okuplja umjetnike iz cijelog svijeta, a Gordon-Levittu je donijela i nagradu Emmy te brojne pohvale zbog poticanja suradnje i kreativnosti.
Pogledaji ovo Celebrity Bivša supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pohvalila se fotografijama s egzotične lokacije
Glumac se u međuvremenu posvetio i roditeljstvu. Sa suprugom Tashom McCauley, tehnološkom poduzetnicom, ima troje djece, a upravo su ga obiteljske obaveze navele da uzme višegodišnju pauzu od glume. Na ekran se vratio 2019. u napetom trileru "7500", istaknuvši da mu je bilo važno vratiti se samo uz projekt koji ga istinski inspirira.
Joseph Gordon-Levitt - 3 Foto: Profimedia
Joseph Gordon-Levitt - 2 Foto: Profimedia
Dok su mnogi njegovi nekadašnji kolege nastavili osvajati sam vrh industrije, Gordon-Levitt se okrenuo manjim ulogama, glasovnoj glumi, streaming projektima i, sve češće, javnom angažmanu oko etičkih pitanja umjetne inteligencije. Nedavno je govorio i u Ujedinjenim narodima, upozoravajući na opasnosti neodgovorne upotrebe AI-ja, te pokrenuo Koaliciju kreatora za umjetnu inteligenciju.
Joseph Gordon-Levitt - 1 Foto: Afp
Joseph Gordon-Levitt - 4 Foto: Afp
"Ako netko misli da mu zvijezda blijedi, to je njihov problem", poručuju izvori bliski glumcu. Jer Joseph Gordon-Levitt danas, čini se, ne mjeri uspjeh titulama i honorarima, već slobodom izbora, obiteljskim životom i projektima koji ga istinski vesele. Jedan od takvih projekata je Netflixov film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" u kojem daje glas komentatoru bejzbola, a očekuju ga pojavljivanja u četiri projekta.
Joseph Gordon-Levitt - 4 Foto: Profimedia
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Kako joj to uspijeva u 72. godini? Pokazala rezultat desetljeća žestoke discipline!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mali chef s Balija opet je sve osvojio: Pogledajte što je Majin Bloom s guštom pripremao!
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač završio na operaciji, javio se iz bolnice: "Poželite mi sriću!"
Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!