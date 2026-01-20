Oglasio se David Beckham nakon ozbiljne drame s najstarijim sinom: "To zna biti opasno..."

David Beckham poručio je da djeca smiju griješiti dan nakon što je Brooklyn optužio roditelje da mu sabotiraju brak.

David Beckham se oglasio dan nakon što je njegov sin Brooklyn objavio niz ozbiljnih optužbi na račun roditelja, tvrdeći da mu pokušavaju uništiti brak s Nicolom Peltz Beckham i da plasiraju gomilu laži.

Gostujući u emisiji Squawk Box na CNBC-u, Beckham je govorio o utjecaju društvenih mreža na mlade, piše People.

"O društvenim mrežama uvijek govorim kao o nečemu što ima i dobru i lošu stranu. O negativnoj strani pričamo zbog toga čemu djeca danas mogu pristupiti - to zna biti opasno. Ali iz mog iskustva, pogotovo s mojom djecom, često ih koriste na dobar način."

David Beckham - 5 Foto: Profimedia

Istaknuo je da mu je važno educirati djecu, ali i dopustiti im da griješe.

"Da, znaju pogriješiti, ali djeca smiju griješiti. Tako uče. To im pokušavam objasniti. Ponekad ih morate pustiti da neke stvari nauče na vlastitoj koži."

David Beckham - 3 Foto: Profimedia

Ova izjava uslijedila je nakon što je Brooklyn u objavi na Instagramu optužio roditelje da neumorno pokušavaju uništiti njegov odnos s Nicolom, da su ga pokušali podmititi uoči vjenčanja, te da mu je Victoria preuzela prvi ples.

Victoria i Brooklyn Beckham - 4 Foto: Profimedia

Obiteljska drama Beckhamovih time je dodatno eskalirala, a javnost s nestrpljenjem prati hoće li uslijediti novi istupi.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 2 Foto: Instagram

Brooklyn je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, prvi put u životu zauzima za sebe. Cijelu njegovu izjavu čitajte OVDJE.

Iznio je i šokantne tvrdnje o svom vjenčanju, koje je navodno vrlo neugodnim učinila njegova majka Victoria. Više čitajte OVDJE.

David i Brooklyn Beckham - 6 Foto: Profimedia

Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji, recite nam u anketi OVDJE.

