Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."

Rebecca Loos stala je na stranu Brooklyna Beckhama u sukobu s roditeljima.
Rebecca Loos ponovno je u fokusu javnosti nakon što je komentirala dramatične optužbe Brooklyna Beckhama protiv svojih roditelja, Davida i Victorije, poručivši: "Istina uvijek izađe na vidjelo".3 vijesti o kojima se priča konačno progovorio Skandal! Najstariji sin Beckhamovih iznio teške optužbe na račun svojih roditelja u braku su 15 godina Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno ozbiljne optužbe Princ Harry pojavio se na sudu u Londonu: Počelo je suđenje koje potresa britanski medijski sustav
Brooklyn je javno optužio slavne roditelje da šire bezbrojne laži i pokušavaju neprestano uništiti njegov brak s Nicolom Peltz Beckham, navodno radi vlastite koristi i imidža.
David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram
Loos je, komentirajući ispod vlastite objave, podržala Brooklyna.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzna i zaboravljena priča o ženi koja je promijenila granice erotike i društvenih normi
"Tako sam sretna što se napokon zauzeo za sebe i javno progovorio! Jako mi je žao njegove jadne supruge, jer predobro znam kakvi oni znaju biti!"
Inače, Rebecca Loos tvrdi da je 2003. imala aferu s Davidom Beckhamom dok mu je bila osobna asistentica - navode koje on i dalje negira, dok ona ponavlja da nije ništa izmislila i da je uvijek govorila istinu
Rebecca Loos i David Beckham (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Rebecca Loos (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Podsjetimo, Brooklyn je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, prvi put u životu zauzima za sebe. Cijelu njegovu izjavu čitajte OVDJE.
David, Brooklyn i Victoria Beckham Foto: Profimedia
Brooklyn i Nicola Beckham Peltz Foto: Nicola Peltz/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo otuđeni sin Beckhamovih? Na vjenčanju je uzeo prezime supruge
Iznio je i šokantne tvrdnje o svom vjenčanju, koje je navodno vrlo neugodnim učinila njegova majka Victoria. Više čitajte OVDJE.
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp
Galerija 28 28 28 28 28
Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji, recite nam u anketi OVDJE.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kako slatki prizori! Izabel Kovačić prisjetila se blagdana i dirnula pratitelje fotkama s Mateom i djecom
Pogledaji ovo Nekad i sad U 45. godini rodila je treće dijete, a glumačku snagu opet pokazuje u mračnom trileru koji je veliki hit