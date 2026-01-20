Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."

Rebecca Loos stala je na stranu Brooklyna Beckhama u sukobu s roditeljima.

Rebecca Loos ponovno je u fokusu javnosti nakon što je komentirala dramatične optužbe Brooklyna Beckhama protiv svojih roditelja, Davida i Victorije, poručivši: "Istina uvijek izađe na vidjelo".

Brooklyn je javno optužio slavne roditelje da šire bezbrojne laži i pokušavaju neprestano uništiti njegov brak s Nicolom Peltz Beckham, navodno radi vlastite koristi i imidža.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

Loos je, komentirajući ispod vlastite objave, podržala Brooklyna.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzna i zaboravljena priča o ženi koja je promijenila granice erotike i društvenih normi

"Tako sam sretna što se napokon zauzeo za sebe i javno progovorio! Jako mi je žao njegove jadne supruge, jer predobro znam kakvi oni znaju biti!"

Inače, Rebecca Loos tvrdi da je 2003. imala aferu s Davidom Beckhamom dok mu je bila osobna asistentica - navode koje on i dalje negira, dok ona ponavlja da nije ništa izmislila i da je uvijek govorila istinu

Rebecca Loos i David Beckham (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Rebecca Loos (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Podsjetimo, Brooklyn je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, prvi put u životu zauzima za sebe. Cijelu njegovu izjavu čitajte OVDJE.

David, Brooklyn i Victoria Beckham Foto: Profimedia

Brooklyn i Nicola Beckham Peltz Foto: Nicola Peltz/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je zapravo otuđeni sin Beckhamovih? Na vjenčanju je uzeo prezime supruge

Na čijoj ste strani? Brooklyn

David i Victoria Brooklyn

David i Victoria Ukupno glasova:

Iznio je i šokantne tvrdnje o svom vjenčanju, koje je navodno vrlo neugodnim učinila njegova majka Victoria. Više čitajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

Galerija 28 28 28 28 28

Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji, recite nam u anketi OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kako slatki prizori! Izabel Kovačić prisjetila se blagdana i dirnula pratitelje fotkama s Mateom i djecom

Pogledaji ovo Nekad i sad U 45. godini rodila je treće dijete, a glumačku snagu opet pokazuje u mračnom trileru koji je veliki hit