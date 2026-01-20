Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu

Zvijezda hit-serije Kumovi Ana Uršula Najev raznježila je pratitelje emotivnom objavom povodom rođendana svoje majke, čijom je ljepotom i elegancijom malo koga ostavila ravnodušnim.

Glumica Ana Uršula Najev, koju publika obožava u hit-seriji ''Kumovi'', na društvenim je mrežama podijelila dirljive i upečatljive fotografije povodom rođendana svoje majke i oduševila pratitelje.

Na prvoj fotografiji Ana Uršula pozira uz majku, a malo tko bi na prvu povjerovao da je elegantna, nasmijana dama proslavila 54. rođendan.

Ana Uršula Najev s mamom Foto: Instagram

''Ova djevojčica je moja majčica i danas slavi rođendan i ja je volim do neba”, napisala je glumica.

Mama Ane Uršule Najev Foto: Instagram

''Gospođa je napunila 54, jeste li realni?'', dodala je uz fotografiju majke i njene polusestre, a koje žive u dalekom Brazilu.

Ana Uršula Najev - 5 Foto: Instagram

Sad je posve jasno od koga je i lijepa Ana Uršula naslijedila ljepotu, a više njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Nedavno je Najev progovorila i o bizarnim porukama koje dobiva. Intervju za IN magazin pogledajte OVDJE.

Ana Uršula Najev Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

