Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu

Zvijezda hit-serije Kumovi Ana Uršula Najev raznježila je pratitelje emotivnom objavom povodom rođendana svoje majke, čijom je ljepotom i elegancijom malo koga ostavila ravnodušnim.
Na prvoj fotografiji Ana Uršula pozira uz majku, a malo tko bi na prvu povjerovao da je elegantna, nasmijana dama proslavila 54. rođendan.
''Ova djevojčica je moja majčica i danas slavi rođendan i ja je volim do neba”, napisala je glumica.
''Gospođa je napunila 54, jeste li realni?'', dodala je uz fotografiju majke i njene polusestre, a koje žive u dalekom Brazilu.
Sad je posve jasno od koga je i lijepa Ana Uršula naslijedila ljepotu, a više njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.
Nedavno je Najev progovorila i o bizarnim porukama koje dobiva. Intervju za IN magazin pogledajte OVDJE.
