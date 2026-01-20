David Beckham viđen prvi put nakon skandala sa sinom, evo kako je reagirao na pitanje o njemu

Nakon što je javnost uzdrmala eksplozivna izjava njegova sina Brooklyna, David Beckham prvi se put pojavio u javnosti, a njegovo ponašanje pred novinarima u Davosu dodatno je raspirilo glasine o ozbiljnom obiteljskom sukobu.

David Beckham pojavio se u javnosti prvi put nakon što je izbio skandal u obitelji Beckham, potaknut eksplozivnom izjavom njegova sina Brooklyna, a njegovo ponašanje pred novinarima dodatno je podgrijalo nagađanja o ozbiljnom obiteljskom razdoru.

Bivša nogometna zvijezda viđena je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je stigao odjeven u tamno odijelo. Ipak, prisutni su primijetili da je Beckham djelovao vidno umorno i suzdržano, a osmijeh mu je u više navrata bio tek formalan.

David Beckham - 2 Foto: Profimedia

David Beckham - 4 Foto: Profimedia

Ovo je ujedno prvo Beckhamovo javno pojavljivanje otkako je njegov najstariji sin Brooklyn (26) objavio čak šest stranica dugu izjavu u kojoj se osvrnuo na obiteljski sukob i izazvao lavinu reakcija u svjetskim medijima.

David Beckham - 5 Foto: Profimedia

David Beckham - 1 Foto: Profimedia

Dok je u Davosu pozirao za fotografije i selfije s obožavateljima, novinar Sky Newsa povikao je pitanje: ''Davide, imate li poruku za Brooklyna?''

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Beckham je potpuno ignorirao pitanje, okrenuo se i brzo napustio mjesto događaja.

Kako je odlazio, novinar mu je uputio još jedno pitanje: ''Jeste li razočarani što se obiteljske stvari iznose u javnost?'', no ni tada Beckham nije dao nikakav komentar.

Nekoliko minuta ranije viđen je kako sudjeluje u snimanju podcasta za Radio Davos, u epizodi pod nazivom Re-thinking, sa znanstvenim autorom Adamom Grantom. Prema navodima stranih medija, Beckham je tada izgledao iscrpljeno i teško je skrivao nelagodu.

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp

Zanimljivo je da će se podcast, koji bi trebao biti objavljen u srijedu, baviti temama otpornosti, neuspjeha, žaljenja i razočaranja, što mnogi smatraju znakovitim s obzirom na aktualne probleme u njegovoj obitelji.

Hoće li se Beckham ili netko iz obitelji uskoro službeno oglasiti i razjasniti situaciju s Brooklynom, zasad ostaje nepoznato.

Podsjetimo, Brooklyn je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, prvi put u životu zauzima za sebe. Cijelu njegovu izjavu čitajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

Iznio je i šokantne tvrdnje o svom vjenčanju, koje je navodno vrlo neugodnim učinila njegova majka Victoria. Više čitajte OVDJE.

Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji, recite nam u anketi OVDJE.

David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram

