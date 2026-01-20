David Beckham viđen prvi put nakon skandala sa sinom, evo kako je reagirao na pitanje o njemu

Nakon što je javnost uzdrmala eksplozivna izjava njegova sina Brooklyna, David Beckham prvi se put pojavio u javnosti, a njegovo ponašanje pred novinarima u Davosu dodatno je raspirilo glasine o ozbiljnom obiteljskom sukobu.
Bivša nogometna zvijezda viđena je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je stigao odjeven u tamno odijelo. Ipak, prisutni su primijetili da je Beckham djelovao vidno umorno i suzdržano, a osmijeh mu je u više navrata bio tek formalan.
David Beckham - 2 Foto: Profimedia
David Beckham - 4 Foto: Profimedia
Ovo je ujedno prvo Beckhamovo javno pojavljivanje otkako je njegov najstariji sin Brooklyn (26) objavio čak šest stranica dugu izjavu u kojoj se osvrnuo na obiteljski sukob i izazvao lavinu reakcija u svjetskim medijima.
David Beckham - 5 Foto: Profimedia
David Beckham - 1 Foto: Profimedia
Dok je u Davosu pozirao za fotografije i selfije s obožavateljima, novinar Sky Newsa povikao je pitanje: ''Davide, imate li poruku za Brooklyna?''
David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.— Sky News (@SkyNews) January 20, 2026
Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g
Beckham je potpuno ignorirao pitanje, okrenuo se i brzo napustio mjesto događaja.
Kako je odlazio, novinar mu je uputio još jedno pitanje: ''Jeste li razočarani što se obiteljske stvari iznose u javnost?'', no ni tada Beckham nije dao nikakav komentar.
Nekoliko minuta ranije viđen je kako sudjeluje u snimanju podcasta za Radio Davos, u epizodi pod nazivom Re-thinking, sa znanstvenim autorom Adamom Grantom. Prema navodima stranih medija, Beckham je tada izgledao iscrpljeno i teško je skrivao nelagodu.
Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp
Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp
Zanimljivo je da će se podcast, koji bi trebao biti objavljen u srijedu, baviti temama otpornosti, neuspjeha, žaljenja i razočaranja, što mnogi smatraju znakovitim s obzirom na aktualne probleme u njegovoj obitelji.
Hoće li se Beckham ili netko iz obitelji uskoro službeno oglasiti i razjasniti situaciju s Brooklynom, zasad ostaje nepoznato.
Podsjetimo, Brooklyn je rekao da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se, kako navodi, prvi put u životu zauzima za sebe. Cijelu njegovu izjavu čitajte OVDJE.
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp
Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp
Iznio je i šokantne tvrdnje o svom vjenčanju, koje je navodno vrlo neugodnim učinila njegova majka Victoria. Više čitajte OVDJE.
Na čijoj ste strani u nikad napetijoj drami globalno poznate obitelji, recite nam u anketi OVDJE.
David, Brooklyn, Victoria Beckham i Nicola Peltz - 1 Foto: Instagram
