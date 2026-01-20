Sjećate se zgodnog Michaela iz hit-komedije? Pogledajte koliko se promijenio u ovih 29 godina!

Dermot Mulroney ovih se dana našao u središtu javnosti zbog razvoda, a njegov životni i profesionalni put otkriva karijeru dugu više od četiri desetljeća.

Američki glumac Dermot Mulroney ostvario je jednu od zapaženijih uloga u popularnoj romantičnoj komediji ''Moj dečko se ženi'', gdje je glumio uz Juliju Roberts i Cameron Diaz.

Ovih dana ponovno je u fokusu javnosti jer se saznalo da se rastaje. Dermot Mulroney postigao je nagodbu u razvodu od supruge Prime Apollinaare kojom službeno završava njihov gotovo 15-godišnji brak.

Taj 62-godišnji glumac podnio je u petak, 16. siječnja, Višem sudu u Los Angelesu izjavu u kojoj navodi da su on i 52-godišnja Apollinaare postigli dogovor o svim detaljima, uključujući zajedničku imovinu, skrbništvo nad djecom i uzdržavanje njihovih dviju kćeri te posjete, prema sudskim dokumentima koje je dobio Daily Mail.

Bivši supružnici dogovorili su uzdržavanje i posjete supružnika, kao i odvjetničke troškove kao dio uvjeta, a sada čekaju da sudac to potvrdi.

U izvornim dokumentima glumac je zatražio zajedničko zakonsko skrbništvo nad njihovim kćerima Mabel Ray (17), koju su on i Apollinaare dobili dvije godine prije braka, i Sally June (15).

Mulroney također ima sina, 26-godišnjeg Clydea Keenera Mulroneyja, iz prethodnog braka s glumicom Catherine Keener (66).

Dermot Mulroney rođen je 31. listopada 1963. godine u Alexandriji, u saveznoj državi Virginiji, u obitelji snažno povezanoj s glazbom i umjetnošću. Njegova majka Adele bila je profesionalna pjevačica i glumica, dok je otac Michael radio kao pravnik, ali je istodobno svirao violinu i violu. Upravo je glazba obilježila Dermotovo djetinjstvo – još kao dječak učio je svirati violončelo, a kasnije je nastupao i s raznim glazbenim ansamblima.

Iako je isprva razmišljao o karijeri profesionalnog glazbenika, sudbina ga je odvela u glumačke vode. Studirao je na Northwestern Universityju, gdje je diplomirao komunikacije, a upravo tijekom studentskih dana sve se ozbiljnije počeo baviti glumom. Prve uloge ostvario je sredinom 80-ih, uglavnom u televizijskim projektima i manjim filmskim produkcijama.

Širu prepoznatljivost stekao je početkom 90-ih, pojavljujući se u filmovima poput ''Mladi revolveraši'', ''Dugogodišnji prijatelj'' i ''Život u zaboravu'', u kojima je pokazao raspon – od ozbiljnih dramskih uloga do ležernijeg, šarmantnog izraza. Pravi proboj dogodio se 1997. godine, kada je utjelovio Michaela O'Neala u romantičnoj komediji ''Moj dečko se ženi'', gdje je glumio uz Juliju Roberts i Cameron Diaz. Film je postao veliki kinohit i osigurao mu status jednog od najpoželjnijih romantičnih glumaca tog razdoblja.

Unatoč popularnosti filma Mulroney je kasnije otvoreno govorio o tome da mu uspjeh nije odmah donio stabilan niz novih uloga. Ipak, krajem 90-ih i početkom 2000-ih nastavio je graditi karijeru birajući raznolike projekte. Nastupio je u filmovima ''Zbogom ljubavniče'', ''Pratnja za vjenčanje'', ''Voliš li pse?'', ali i u ozbiljnijim dramama i trilerima, čime je izbjegao potpunu žanrovsku tipizaciju.

Osim na filmu, ostvario je zapažene uloge i na televiziji. Publika ga pamti po serijama ''Besramnici'', ''Nova cura'', ''Hannah'' i ''Političar'', u kojima je često igrao kompleksne, autoritativne ili moralno dvojbene likove. Njegova dugovječnost u industriji rezultat je prilagodljivosti i spremnosti na stalno mijenjanje imidža.

