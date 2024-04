Pamtimo ga kao velikog zavodnika iz omiljene romantične komedije, a evo kako izgleda 27 godina kasnije!

Dermot Mulroney proslavio se u filmu "Moj dečko se ženi" u kojoj je glumio s Julijom Roberts i Cameron Diaz.

Američki glumac Dermot Mulroney bio je jedan od glavnih glumaca hit-filma "Moj dečko se ženi" u kojem je glumio s Julijom Roberts i Cameron Diaz, a čega se prisjetio ovih dana.

60-godišnji Dermot u javnosti se ne pojavljuje često, a sada je u intervjuu za TMZ priznao kako čak godinu dana nije radio nakon hit-filma iz 1997. godine, a za što je okrivio poster filma.

"Čekao sam što će mi sve donijeti gluma u popularnom filmu, a umjesto toga, vjerojatno nisam radio godinu dana. Pripisao sam to tome što sam tako malen na posteru, mališan na torti. Pomislio sam, Bože, momci, da ste me učinili malo većim, možda sam mogao dobiti posao", izjavio je Dermot.

Pogledaji ovo Celebrity Brat holivudske miljenice stigao je u Osijek gdje je započeo snimanje filma pod palicom hrvatskog producenta!

Mulroney se na kraju vratio s filmom "Goodbye Lover" 1999. godine, u kojem je glumio uz Patriciu Arquette, Dona Johnsona, Ellen DeGeneres i Mary-Louise Parker. Glumac je nastavio svoju karijeru u romantičnim komedijima s kao što su "The Wedding Date", "Must Love Dogs", a prošle godine smo ga mogli gledati u "Anyone But You" sa Sydney Sweeney i Glenom Powellom.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je najgolišavija scena miljenice publike koju ćete vidjeti, a sad je objasnila i zašto: ''Gledajte, ja sam majka...''

Upravo ga je on ponovno ujedinio s kolegicom iz filma "Moj dečko se ženi" Rachel Griffiths. Film je premijerno bio prikazan 20. lipnja 1997. i našao se na drugom mjestu prodaje karata na kino blagajnama, odmah iza "Batmana i Robina", zaradivši 127 milijuna dolara u odnosu na budžet od 38 milijuna dolara koji je korišten za njegovo snimanje.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Baby Lasagna ispraćen je na Eurosong, u zračnu luku dovezao se Rimčevom Neverom, a društvo mu je pravila važna osoba!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Bivša zaručnica nekoć najpoželjnijeg neženje na plaži je pravi mamac za poglede, no ona ga nije uspjela odvesti pred oltar