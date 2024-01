Ovo je najgolišavija scena miljenice publike koju ćete vidjeti, a sad je objasnila i zašto: ''Gledajte, ja sam majka...''

Holivudska glumica Julia Roberts dala je odgovore na intervju za novi Vogue časopis na kojem je zvijezda naslovnice, a otkrila je i zašto se poput ostalih glumica u filmu nikad nije skidala.

Slavna glumica Julia Roberts zvijezda je nove naslovnice časopisa Vogue, a povodom toga odgovorila je i na nekoliko pitanja u intervjuu. Govoreći o nekim svojim ulogama, Julia je priznala i ono što je mnoge zanimalo – zašto se u svojim scenama nikad do kraja nije skinula.

Glumica je objasnila kako inače žene uvijek osjećaju pritisak zbog toga te da su njezini izbori vođeni njenom odgovornošću prema drugim ženama.

''Znate, nikada ne smijete kritizirati tuđe izbor. Za mene je odluka da neću skidati odjeću na filmu ili biti ranjiva na fizički način, odabir koji sam napravila sama za sebe'', priznala je te dodaje kako je kasnije i zbog djece odlučila ne snimati gole scene.

''Znate da to nije ono što ja radim, stoga ako ćete me i pitati da takvo što napravim, morate znati da to mora biti ublaženo. Ja, kao mama troje djece, tako se osjećam'', rekla je.

Inače, Julia je u braku sa snimateljem Dannyjem Moderom već 22 godine, a zajedno imaju troje djece, blizance Hazela i Phinnaeusa te sina Henryja.

Julia je upoznala Dannyja na setu svoga filma "Meksikanac" 2000. godine, kada je on još bio oženjen Verom Steimberg, ali je godinu dana kasnije podnio zahtjev za razvod. Par se vjenčao na glumičinu ranču u Taosu u Novom Meksiku 4. srpnja 2002. godine.

O obitelji je progovorila i u CBS-ovu Sunday Morning: "Život koji sam izgradila sa svojim mužem, život koji smo izgradili s našom djecom, to je nešto najbolje. Poanta je na kraju dana vratiti se kući njima", izjavila je brižna mama Julia.

