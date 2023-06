O neobrijanom pazusima zgodne žene priča se i 24 godine kasnije, a ona je otkrila pravu istinu koja se krije iza toga!

Julia Roberts otkrila je zašto pokazala dlačice ispod pazuha na premijeri "Notting Hilla" davne 1999. godine.

Pojavljivanje Julije Roberts na premijeri filma "Notting Hill" davne 1999. godine ušlo je u povijest i to jer se na crvenom tepihu pojavila neobrijanih pazuha, što je u to vrijeme izazvalo velike kontroverze i zgražanja.

Danas 55-godišnja Julia za tu je priliku odabrala svjetlucavu haljinu, a u trenutku kada je podigla ruku kako bi pozdravila obožavatelje, pokazala je tamne i poduže dlačice ispod pazuha, što naravno, nije promaklo fotografima koji su se tamo našli.

O tome su se raspisali svjetski mediji i brzo se počelo nagađati o razlozima zašto je to tako izvela. Šuškalo se kako se to sviđa njezinom tadašnjem suprugu Benjaminu Brettu ili da šalje feminističku poruke, no ona je pravu istinu otkrila tek 20 godina kasnije.

"Jednostavno nisam dobro procijenila dužinu rukavu, zaboravila sam da ću morati mahati i na taj način sam otkrila jedan privatan detalj na sebi. Nije bila u pitanju nikakva politička poruka", priznala je Julia u jednom intervjuu.

Inače, glumicu danas u javnosti ne viđamo često, ali zato svaki put kad negdje izađe privuče veliku pažnju svojim blistavim osmijehom i pozitivnom energijom. Julia nosi i titulu holivudske miljenice i kraljice romantičnih komedija, a mnogi će je uvijek pamtiti po ulogama u filmovima ''Zgodna žena'', ''Ja u ljubav vjerujem'', ''Moj dečko se ženi'' i ostalima.

A već 20 godina Julia je u braku s Danielom Moderom. Danas slove kao jedan od najstabilnijih holivudskih parova, no ni njih nisu zaobišle glasine o problemima u braku. Tako se šuškalo da je par pred razvodom, što su oni demantirali. Ipak, o svemu su morali razgovarati i sa svojom djecom iako su ih već pripremili na takve priče s obzirom na to da su oboje slavne osobe. Par je zajedno radio na brojnim filmovima, uključujući "Osmijeh Mona Lise" i "Krijesnice u vrtu".

Julia iza sebe također već ima jedan propali brak s kantautorom Lyleom Lovettom, a ljubila je i brojne poznate kolege, među kojima su Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott te Matthew Perry.

