Slavna sportska novinarka pohvalila se da ljetuje u Hrvatskoj, evo čime je opsjednuta, a fotkama koje je objavila dive se baš svi!

Melissa Reddy objavila je na profilu na Instagramu fotografije s odmora u Hrvatskoj, pa dobila tisuće lajkova i komentara i napravila nam lijepu reklamu.

Britanska sportska novinarka i voditeljica Sky Sportsa i Sky Sports Newsa, 36-godišnja Melissa Reddy odmarala je u Lijepoj Našoj, a kako joj je bilo otkrila je svojim pratiteljima na profilu na Instagramu.

"Hrvatska, opsjednuta sam tobom. Od idiličnih plaža do šarma starog grada, mirnog života do zabava, zemlja ima sve. Posjetila sam Pulu, Split, Hvar, Dubrovnik, ali još uvijek mi nije dovoljno i već planiram svoj povratak u lov na slapove i veslanje na dasci za zalazak sunca", napisala je Melissa i uz to preporučila nekoliko lokacija za izlaske koji su bili po njezinom ukusu.

"A ja sam opsjednut tobom", "I meni se sviđa Hrvatska, a Istra pogotovo", "Sve je jako lijepo", "Wow", "Ti si apsolutno predivna", "Kako voditeljice mogu biti ovako seksi", "Čini se da si uživala", "Kakvi prizori", "Ti se senzacija", poručili su joj pratitelji u komentarima.