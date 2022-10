Julia Roberts i Danny Moder, u braku su još od 2002. godine, a iako se šuškalo da im je brak pred raspadom, prema njenom posljednjem intervjuu, sretniji su no ikad.

Julia Roberts, koju trenutačno možemo gledati u filmu ''Karta za raj'' gdje glumi s Georgeom Clooneyem, u najnovijem intervjuu za Sunday Morning pričala je o svom obiteljskom životu - suprugu Danielu Moderu i njihovih troje djece.

Nagrađivana glumica, koja je u braku sa spomenutim redateljem već više od 20 godina, izjavila je kako je gluma njezin san, ali i da nije jedini san koji se ostvario.

Istaknula je i kako, naravno, nije sve uvijek savršenno, ali da puno mira i radosti nalazi upravo u provođenju vremena sa svojom obitelji.

''Kad ne glumim, biti domaćica je moj posao s punim radnim vremenom'', objasnila je.

Julia, koja se za Modera udala 2002. godine, otkrila je da joj suprug i dalje piše ljubavna pisma koja ona drži na posebnom mjestu kako bi ih jednog dana pokazala svojoj kćeri.

''To je nešto što Danny i ja radimo oduvijek. Prvo pismo koje mi je napisao bilo je na sedam stranica, još ga čuvam. Jednog dana ću to pokazati svojoj kćeri Hazel i reći joj - to je ono što tražiš'', priča Julia.

Glumica i suprug imaju troje djece, 17-godišnje blizance Hazel i Phinnaeusa, te 15-godišnjeg sina Henryja.

Prije nekoliko godina, točnije, 2018., glavna tema u svjetskim medijima bila su šuškanja o raspadu braka glumice. Julia tadašnje navode nije komentirala, ali je u to vrijeme sve glasine opovrgnula jednom fotografijom na Instagramu i to onom u zagrljaju voljenog supruga.

Julia i Danny upoznali su se na setu filma "The Mexican" gdje je Danny radio kao snimatelj. Julia je tada već bila svjetski poznata zvijezda, a Moder je na nju pao odmah. Iako je tada bio u braku, rastao se i oženio Juliju.

