Sin Davida Beckhama na udaru žestokih kritika nakon brutalne ispovijesti o roditeljima

Brooklyn Beckham našao se na udaru žestokih kritika javnosti nakon što je javno progovorio o sukobu sa svojim roditeljima, a njegove izjave izazvale su lavinu negativnih reakcija i optužbi na društvenim mrežama.

Brooklyn Peltz Beckham suočio se s velikim valom kritika nakon što je javno iznio brojne optužbe na račun svojih roditelja.

Najstariji sin Davida i Victorije, 26-godišnji Brooklyn, oglasio se na Instagramu objavivši izjavu na šest stranica u kojoj je rekao da nema želju pomiriti se s obitelji te da se prvi put u životu zauzima za sebe.

Brooklyn Peltz Beckham - 3 Foto: Afp

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

Ne suzdržavajući se, kuhar je otišao toliko daleko da je rekao kako su ga kontrolirali roditelji koji iznad svega cijene javnu promociju, te da je nakon vjenčanja sa suprugom Nicolom Peltz (31) pronašao mir i olakšanje nakon borbe s teškom anksioznošću.

Tvrdi da su njegova majka Victoria (51) i otac David (50) neprestano pokušavali uništiti njegovu vezu s milijarderkom nasljednicom, navodeći kako je Victoria u posljednji trenutak odustala od izrade vjenčanice, prije nego što je upropastila njihov prvi ples.

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Afp

Brooklyn Beckham s roditeljima - 2 Foto: Profimedia

Unatoč brojnim optužbama u njegovoj eksplozivnoj izjavi, pratitelji su Brooklyna optužili da je razmaženo derište koje nikada u životu nije radilo i da sve duguje prezimenu Beckham.

''Oslobodite Brooklyna Beckhama iz njegovog strašnog života ropstva'', ''Brooklyn Beckham nikada u životu nije radio težak dan. Razmaženo derište koje je poznato samo zbog prezimena. Pokušava se prikazati kao žrtva. Bogata, razmažena beba. Da nije prezimena, bio bi potpuno nebitan u ovom svijetu i njegova žena ga ne bi ni pogledala. Klaun!'', ''Jedini razlog zašto itko zna za Brooklyna Beckhama je slava Davida i Victorije Beckham. LOL. Ne možeš koristiti slavu koju su ti oni dali da ih javno prozivaš – riješi to privatno'', ''Brooklyn Beckham oženi kćer milijardera i posvađa se s obitelji zbog vjenčanice na višemilijunskom vjenčanju… dijabolične razine razmaženosti i potpune odvojenosti od stvarnih problema… ali sjedim i pratim dramu'', neki su od oštrih komentara.

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Afp

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 1 Foto: Afp

A što vi mislite, recite nam u anketi.

Je li Brooklyn trebao sve to javno iznijeti? Da, neka je sve otkrio

Ne, mogli su to riješiti među sobom Da, neka je sve otkrio

Ne, mogli su to riješiti među sobom Ukupno glasova:

Cijelu Brooklynovu izjavu pročitajte OVDJE.

Što je Victoria napravila na vjenčanju čitajte OVDJE.

Brooklyn i Nicola Peltz Beckham - 6 Foto: Afp

