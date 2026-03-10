Rakitićeva Raquel romantičnim prizorima i dirljivom objavom obilježila poseban dan!

Raquel Mauri emotivnom je porukom na Instagramu čestitala Ivanu Rakitiću 38. rođendan, uz zajedničke fotografije i dirljivu posvetu.

Obitelji Rakitić ovih dana ima poseban povod za slavlje. Supruga našeg nogometaša Ivana Rakitića, Raquel Mauri, na Instagramu je obilježila njegov 38. rođendan i pritom podijelila nekoliko romantičnih zajedničkih fotografija.

Uz prizore iz njihove svakodnevice i zajedničkih trenutaka, Raquel je objavila i emotivnu poruku posvećenu suprugu, s kojim godinama dijeli ljubavnu priču koja je započela još dok je Rakitić igrao u Španjolskoj.

Raquel Mauri i Ivan Rakitić Foto: Instagram

''Danas slavimo dan kada se rodila ljubav mog života. Hvala ti za svaki zajednički trenutak, za tvoju ljubav i što me činiš tako sretnom. Neka ti ova nova godina života bude ispunjena blagoslovima i s puno zdravlja. Volim te, moj plavokosi ljepotane'', napisala je Raquel u objavi.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, a u komentarima su se nizale brojne čestitke i lijepe želje.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte hit-reakciju kćeri Nives Celzijus za njezin novi spot: "Daj si krevet nabavite..."

''Sretan rođendan Ivane. Želim vam divan dan i uživajte u njemu kako zaslužujete'', ''Sretan rođendan, majstore'', ''Uživaj sa svojim ljepoticama'', ''Idol'', ''Neka mu je sritan roćkas'', dio je čestitki s Instagrama.

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity "Koja je od vas dvije Sandra?" Naša operna diva pokazala sestru koju rijetko viđamo

Rakitić i Raquel slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sportskoj sceni, a često na društvenim mrežama dijele trenutke iz obiteljskog života, putovanja i zajedničkih proslava.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Gdje je danas? Od najveće zvijezde romantičnih komedija do života daleko od svjetla reflektora!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte hit-reakciju kćeri Nives Celzijus za njezin novi spot: "Daj si krevet nabavite..."