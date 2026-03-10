Rakitićeva Raquel romantičnim prizorima i dirljivom objavom obilježila poseban dan!

Raquel Mauri emotivnom je porukom na Instagramu čestitala Ivanu Rakitiću 38. rođendan, uz zajedničke fotografije i dirljivu posvetu.
Uz prizore iz njihove svakodnevice i zajedničkih trenutaka, Raquel je objavila i emotivnu poruku posvećenu suprugu, s kojim godinama dijeli ljubavnu priču koja je započela još dok je Rakitić igrao u Španjolskoj.
Raquel Mauri i Ivan Rakitić Foto: Instagram
''Danas slavimo dan kada se rodila ljubav mog života. Hvala ti za svaki zajednički trenutak, za tvoju ljubav i što me činiš tako sretnom. Neka ti ova nova godina života bude ispunjena blagoslovima i s puno zdravlja. Volim te, moj plavokosi ljepotane'', napisala je Raquel u objavi.
Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, a u komentarima su se nizale brojne čestitke i lijepe želje.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram
''Sretan rođendan Ivane. Želim vam divan dan i uživajte u njemu kako zaslužujete'', ''Sretan rođendan, majstore'', ''Uživaj sa svojim ljepoticama'', ''Idol'', ''Neka mu je sritan roćkas'', dio je čestitki s Instagrama.
Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram
Rakitić i Raquel slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sportskoj sceni, a često na društvenim mrežama dijele trenutke iz obiteljskog života, putovanja i zajedničkih proslava.
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram
Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram
