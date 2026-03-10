Uskočio u štikle i osvojio najviše bodova: Pobjednik našeg showa o izazovu s kojim se suočio!

David Amaro ''skinuo'' je Melody i pomeo konkurenciju u prvoj epizodi desete sezone showa Tvoje lice zvuči poznato. Prve dojmove podijelio je s našim Dinom Stošićem te mu otkrio što misli o ovogodišnjim hrvatskim uzdanicama za Eurosong te čega se najviše boji u idućoj transformaciji, kada će postati Tony Cetinski.

David Amaro oduševio je žiri i ostale kandidate te odnio prvu pobjedu u desetoj sezoni showa Tvoje lice zvuči poznato, i to kao Melody, španjolska predstavnica s prošlogodišnjeg Eurosonga. No, priznaje, prve reakcije bili su zbunjenost i strah.

''Na prvo ono kad sam vidio Melody, ja rek'o prvo tko je to, to mi prvo nije bilo jasno. A, izazovno možda zbog toga jer ipak na kraju dana ti kao muško ne želiš da sad te ljudi previše doživljavaju da ti ovaj ženski dio predobro odradiš. Tako da sam morao naučiti da taj svoj muški ego malo stavim sa strane i mislim da sam itekako uspio'', govori nam Davod Amaro.

In Magazin: David Amaro Foto: In Magazin

Na početku je mislio da će dići ruke od transformacije...

''Jedino kad sam mislio da stvarno neću moći je u stvari samo kad sam je dobio. Ali onda kad sam malo pogledao nastup i ono rekao sam 'Ništa Davide, morat ćemo'', priča nam.

Ipak je vrijedilo proliti krv i znoj.

''Ako je netko Davide stvoren za scenu, onda si to ti, definitivno. Kao prvo, skoro pa savršen izgovor španjolskog. Drugo, taj tvoj performans je bio toliko snažan, toliko uvjerljiv, evo da smo mi svo četvero ostali bez teksta'', poručio je Mario Roth Davidu.

A tijekom nastupa, samo mu je jedno bilo na pameti…

''Napravio sam zvijezdu kroz noge plesaču. Ja sam cijeli nastup razmišljao hoću li moći tu zadnju pozu napraviti'', priča nam David Amaro.

In Magazin: David Amaro Foto: In Magazin

Iako se njegova Slovenija povukla s Eurosonga, David će svim snagama bodriti hrvatske predstavnice.

''Super su mi Lelek, to je neki moj sentiment, ima taj regionalni vibe. Nije samo pop pjesma, nego je nešto što spaja i Sloveniju, i Srbiju, i Hrvatsku, i Bosnu, i to je ono što mi se sviđa. A ja ti volim taj neki etno zvuk i uvijek ću navijati za to'', govori Amaro.

In Magazin: David Amaro Foto: In Magazin

Gljiva ga ni ovog puta nije štedjela. U drugoj epizodi David će utjeloviti jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača.

''Imam veliku tremu što se Tonija tiče, jer onako, svi znaju kako Tony Cetinski zvuči pa ti onda to čini neki problem, je l da? A i problem je što je prošle godine Igor Cukrov odradio jednu fenomenalnu imitaciju Tonija Cetinskog pa sad tko će to nadmašiti?'', pita se Amaro.

Pjesmu zna u dušu, ali upravo tu leži najveća zamka.

''Recimo ovu pjesmu koju pjevam, od Tonija sad na probama, ja tu pjesmu pjevam već 20 godina. Ali, na svoj način. I sad ja moram taj svoj način da zaboravim. Da li ću ga, sam Bog zna'', priznaje David.

Ništa ne prepušta slučaju pa svakodnevno analizira Tonijev glas.

''Zanimljivo je kod njegovog glasa, on ti puca visine i to jako, ono baš visine, a kao promukao je. Što znači da uopće nije promukao, nego je to njegov način pjevanja. Nek mi je sa srećom, a?!'', zaključio je David.

Hoće li ponoviti uspjeh i još jednom podići ljestvicu, ostaje nam vidjeti već ove nedjelje u novoj epizodi popularnog showa na malim ekranima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Gdje je danas? Od najveće zvijezde romantičnih komedija do života daleko od svjetla reflektora!

Pogledaji ovo Celebrity Blista! Nakon izazovnog razdoblja Blanka Vlašić ne skida osmijeh s lica