Tko je suprug Michelle Pfeiffer? Spoj naslijepo pretvorio se u brak koji traje više od 30 godina

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley upoznali su se na neobičnom spoju naslijepo, a nekoliko mjeseci kasnije započela je ljubavna priča koja traje već desetljećima.

Holivudska glumica Michelle Pfeiffer na premijeri serije u New Yorku pojavila se u društvu supruga Davida E. Kelleyja, s kojim se rijetko zajedno pojavljuje na javnim događanjima.

Njihov dolazak na crveni tepih odmah je privukao pažnju fotografa, a par je djelovao vrlo skladno dok su razmjenjivali poglede i držali se za ruke, što ne čudi jer već desetljećima slove za jedan od najstabilnijih brakova u Hollywoodu.

Ali krenimo ispočetka. Jednom prilikom lijepa glumica otkrila je kako je svog supruga upoznala na pomalo neobičan način – na grupnom izlasku koji je kasnije zapravo ispao spoj naslijepo. Za magazin People priznala je da je tada bila uvjerena kako susret nije prošao najbolje.

''Bili smo u restoranu i bilo nas je osmero. David je sjedio preko puta moje sestre, a ja sam sjedila preko puta njegova najboljeg prijatelja. Nismo razgovarali cijelu večer, a on je čak otišao ranije jer je išao na drugu zabavu'', rekla je svojedobno Pfeiffer.

Nekoliko dana kasnije uslijedio je neočekivani preokret – Kelley ju je nazvao, a razgovor je potrajao više od sat vremena. Ubrzo su se počeli viđati, a njihova se veza razvijala brzo i intenzivno, pa su već deset mjeseci nakon prvog upoznavanja odlučili stati pred oltar. Vjenčali su se u studenom 1993. godine.

U to je vrijeme Michelle već posvojila kćer Claudiju Rose, koju je Kelley nakon vjenčanja i službeno posvojio. Godinu dana kasnije dobili su i sina Johna Henryja Kelleyja.

Inače, njezin suprug jednako je uspješan i slavan – riječ je o višestruko nagrađivanom televizijskom autoru i producentu koji stoji iza nekih od najgledanijih televizijskih drama, među kojima su i hitovi ''Male laži'' i ''Ally McBeal''.

Privatni i poslovni život uglavnom drže odvojenima, no 2026. godine napravili su iznimku kada je Michelle prihvatila ulogu u seriji ''Margo’s Got Money Troubles'', čiji je kreator upravo Kelley. On je kasnije kroz šalu rekao kako je suprugin pristanak na suradnju bilo ''drugo najsretnije 'da' u njegovu životu'', odmah nakon njihova vjenčanja.

