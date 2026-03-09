Naš glumac o Hollywoodu nakon povratka u Hrvatsku: ''Tko god tamo uspije, skidam mu kapu!''

Pet godina života u Los Angelesu, borba za uloge i realnost hollywoodskog sna. S glumcem Filipom Sertićem trčimo i razgovaramo o njegovu odlasku u Ameriku, poslovima koje je radio kako bi preživio te iskustvu s američkim produkcijama. Otkriva i zašto se nakon svega odlučio vratiti u Hrvatsku.
No prije nekoliko godina odlučio je napraviti potez o kojem mnogi glumci samo razmišljaju – spakirati život i preseliti se u Los Angeles, grad u kojem tisuće umjetnika svakodnevno pokušavaju ostvariti hollywoodski san.
''Ljeto 2018. sam se preselio, bez plana i programa. Došao sam i odlučio ostati. Osjećao sam se kao u filmu – vidio sam sve te ulice, face koje gledamo na TV-u i to mi je bilo nerealno na početku. Zato sam i odlučio ostati tamo jer sam osjetio to uzbuđenje. Jako uzbudljiv grad.''
Život mladog glumca u dalekoj Americi rijetko izgleda kao na filmskom platnu. Audicije, stalna konkurencija i svakodnevna borba za prilike često znače i niz privremenih poslova, a to je daleko od glamura kakav Hollywood obično prikazuje.
''O cijelom tom neglamuru sam napravio i predstavu u kojoj glumim s Fabijanom. Glumimo dva prijatelja koja su odselila u Ameriku i pokušavaju se tamo snaći. Tamo govorim o svim tim iskustvima – od toga da sam pomagao očistiti motel za besplatan smještaj do drugih suludih poslova. Ali vrlo brzo sam počeo raditi na setovima u raznim funkcijama, od asistenta produkcije do glumca, i tu sam barem uspio doći u kontakt i vidjeti nekoliko hollywoodskih zvijezda.''
Filip je uspio dobiti i epizodne uloge u američkim produkcijama. Jedna od njih je i popularna serija 1883., u kojoj jednu od glavnih uloga tumači Kevin Costner.
''Serija koja je bila veliki hit u Americi. To mi je pomoglo dobiti bolju agenciju. Glumio sam i u Cleaning Lady i filmu The Prom. Odsjedao sam na Hollywood Boulevardu i, tipa, nakon tjedan dana snimao se film Once Upon a Time in Hollywood, Tarantinov film s Margot Robbie, Bradom Pittom i Leonardom DiCapriom. Mogao si gledati snimanje, bilo je otvoreno, i to mi je bilo – čekaj, je li ovo stvarno? Tek sam došao, a već sam vidio Brada Pitta. To mi je bilo toliko suludo. Tarantina vidjeti uživo… cijeli sam dan proveo tamo gledajući kako to snimaju.''
Iako zahvalan na iskustvu u Hollywoodu, Filip je ipak nakon pet godina boravka u Americi odlučio vratiti se kući.
''To je nekako najveći problem tamo i razlog zašto se puno ljudi doseli pa odseli, jer je stvarno teško podnijeti taj pritisak. To ti je kao da svaki dan dobivaš odbijenice za posao – stalno ne, ne i ne. Pa i najjača glava bi popustila. Tako da stvarno, tko god tamo nešto uspije, skidam kapu jer znam kroz što je prošao.''
Izvan kamera i kazališnih reflektora, Filip Sertić pronašao je i vlastiti način da zadrži fokus. Trčanje je postalo dio njegove svakodnevice – trenutak kada barem nakratko glumački svijet ostaje po strani.
''To je nešto što u LA-u svi prakticiraju. Svi vježbaju, uvijek je lijepo vrijeme, tako da su svi vani, puno se trenira i to su neke navike koje se zadrže i tu.''
Od kazališta do svjetskih setova, put Filipa Sertića vodio je kroz hrabre odluke i neizvjesne korake. A katkad, baš kao i u trčanju, nije najvažnije koliko je put dug – već imaš li hrabrosti krenuti.
