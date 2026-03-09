Kako izgleda supruga Vojka V? Rijetko je u javnosti, ali ovaj put je napravila iznimku

Vojko V odlučio je napraviti iznimku i pojavio se u društvu supruge Anđele na jednom javnom događaju.

Jedan od najpopularnijih hrvatskih repera Vojko V nalazi se među onim poznatim osobama koje ne izlažu privatni život na društvenim mrežama. Međutim, ovoga puta je napravio jednu iznimku.

Njegova majka, novinarka i književnica Eda Vujević imala je promociju svoje knjige "Silom domaćica", na kojoj se reper pojavio u društvu supruge Anđele i sina Petra. Time je obitelj Vujević imala rijetko zajedničko pojavljivanje, a sve kako bi zajedno podržali baku i majku.

Vojko V - 6 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vojko V - 2 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vojko V - 4 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vojko, Anđela i Petar sjedili su u prvom redu, dok je Eda bila uz glavni stol, kako bi predstavila zbirku kolumni u kojoj pokazuje humorističan i dirljiv pogled na brak, svakodnevicu i sve one kaotične, smiješne i potpuno stvarne sitnice od kojih je sastavljen život.

Vojko V i supruga - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Vojko V - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Po struci odgojiteljica, samozatajna Anđela s Vojkom ima osmogodišnjeg sina Petra, a kako je sam priznao reper, nije ljubiteljica medijske pozornosti, zbog čega nemamo prilike vidjeti ju na dodjelama nagrada ili njegovim javnim nastupima.

"Ona se naljuti kad je spominjem u medijima", ispričao je u jednom intervjuu za Story.

Tek jednom je prije nekoliko godina Vojko objavio njezinu fotografiju, oduševivši fanove koji su se pitali zašto ju je tako dugo skrivao.

