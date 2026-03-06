Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!

U domu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića danas vlada posebno raspoloženje jer njihov sin Aleksandar slavi svoj sedmi rođendan.

Tim povodom oglasila se majka pjevačica, Borka Mihajlović, koja je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s unukom te mu posvetila dirljivu poruku.

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 2 Foto: Instagram

''Od prvog dana tvoj život je bio meni dar, tvoj osmijeh, tvoj svaki zagrljaj, za mene su najveća sreća. Neka ti svaki rođendan bude sretan kao što sam i ja sretna što te imam! Ti si moja prva radost. Sretan rođendan mili moj Aki, voli te baka'', napisala je Borka uz fotografiju.

Emotivna objava brzo je privukla pažnju brojnih pratitelja koji su se pridružili čestitkama i lijepim željama malom slavljeniku.

Inače, Aleksandra Prijović nedavno je obilježila i jedan poseban trenutak u obiteljskom životu. Pjevačica je proslavila šest mjeseci života svoje kćeri Arije, koju je dobila s Filipom Živojinovićem.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 4 Foto: M.M./Pixsell

Tom je prilikom s brojnim obožavateljima podijelila fotografiju male Arije, snimljenu usred noći, na kojoj djevojčica bezbrižno spava u krevetu, što je raznježilo mnoge njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Pjevačica Aleksandra Prijović od svoje je majke, Borke Mihajlović, naslijedila sve ono najbolje. Stas, ali i glas, a majka joj je i najveća podrška u svemu što radi.

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 2 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Borka se jednom prilikom pojavila na pozornici s kćeri, a svi su se iznenadili njezinim pjevačkim sposobnostima. Ona je ipak nekad bila velika zvijezda u Slavoniji i Baranji. Na brojnim slavljima mnoge je zabavljala bosanskim sevdasima, starogradskim narodnim i tradicionalnim pjesama. Više o Borki čitajte OVDJE.

