Sjećate se Fufe iz ''Lud, zbunjen, normalan''? Danas vodi uspješan biznis s kozama

Iako ga publika pamti po humorističnoj ulozi u hit-seriji, Branko Janković danas uspješno razvija posao daleko od glumačkih setova.

Srpski glumac Branko Janković hrvatskoj je publici najpoznatiji po ulozi Fufeta u popularnoj humorističnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan". Upravo mu je ta uloga donijela veliku prepoznatljivost među gledateljima diljem regije.

No mnoge će iznenaditi da se Branko, uz uspješnu glumačku karijeru, odlučio posvetiti i sasvim drugačijem poslu.

Naime, glumac vodi uspješan biznis s kozama – u rodnom selu Gunjavci bavi se njihovim uzgojem i proizvodnjom mliječnih proizvoda, a svoj je obrt maštovito nazvao Koza Nostra.

''Priča o Koza Nostri nije nimalo obična priča o poslu i počinje puno prije nego što je nastala naša mala farma. Moje ime je Branko. Vjerojatno me poznajete kao glumca koji se pojavljivao u raznim kazališnim predstavama, serijama i filmovima'', stoj na službenoj stranici.

''A Koza Nostra? To je moj proizvod, moja vizija i želja, nastala uz puno ljubavi i truda. Zato vam želim osobno ispričati tu priču... Prije više od deset godina, sasvim slučajno započeo sam svoju glumačku karijeru. Sve se dogodilo pomalo neočekivano. Znam samo da sam bio potpuno zaljubljen u glumu i da sam iskoristio svaku priliku koja mi se pružila'', napisao je Branko.

''Nakon nekoliko godina aktivnog glumačkog rada, putovanja i susreta s brojnim ljudima, poželio sam se vratiti u svoje rodno mjesto. Želja mi je bila da Gunjavce, selo nedaleko od Valjeva, na planini Rožanj, vratim u život. Da svu ljepotu zdravog seoskog života barem malo prenesem ljudima koji nemaju priliku to doživjeti'', dodao je.

Uz farmu koza, glumac vodi i mljekaru s brojnim proizvodima, pokrenuo je web-shop te otvorio nekoliko maloprodajnih trgovina u Beogradu, a svoju je poslovnu priču zaokružio i vlastitim restoranom.

Cijela je priča počela s tek 30 koza, dok ih danas ima čak više od 1000, a s Brankom na selu živi i njegova obitelj – supruga i njihovo troje djece.

