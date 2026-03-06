Koja se priča krije iza ovog lijepog lica? Prije svijeta glamura imala je puno zahtjevnije planove

Serija “Muzej nevinosti” posljednjih dana izaziva velik interes gledatelja. Jednu od ključnih uloga tumači mlada turska glumica Eylül Lize Kandemir, koja je mnoge osvojila pojavom i talentom, a njezina životna priča krije zanimljiv zaokret.

Serija ''Muzej nevinosti'' posljednjih je dana izazvala velik interes gledatelja, a o njezinoj priči sve se više govori među ljubiteljima televizijskih drama. Emotivna radnja prati složenu ljubavnu priču koja se razvija kroz godine, ispunjenu čežnjom, sjećanjima i neostvarenim osjećajima.

U glavnim ulogama su Selahattin Paşalı, koji utjelovljuje Kemala, i Eylül Lize Kandemir, koja igra Füsun. Njihovi likovi nalaze se u središtu priče o ljubavi koja nadilazi vrijeme i okolnosti, a upravo njihov odnos pokreće cijelu radnju serije.

Serija ''Muzej nevinosti'' Foto: Profimedia

No tko je lijepa brineta koja je novom ulogom osvojila pažnju gledatelja?

Eylül Lize Kandemir turska je glumica koja posljednjih godina gradi sve zapaženiju karijeru na televizijskoj sceni.

Eylül Lize Kandemir Foto: Instagram

Rođena je 24. prosinca 1997. godine u Istanbulu, gdje je i odrasla. Nakon završene srednje škole upisala je Sveučilište Özyeğin, na kojem je diplomirala industrijsko inženjerstvo. Iako je prvotno krenula putem tehničke struke, ubrzo je odlučila slijediti svoju pravu strast – glumu. Nakon završetka studija prošla je profesionalne glumačke edukacije i treninge te se posvetila karijeri pred kamerama.

Na televiziji je, prema IMDb-u, debitirala 2020. godine u seriji ''Zemheri'', čime je započela svoj profesionalni glumački put.

Eylül Lize Kandemir Foto: Instagram

Ubrzo nakon toga počela je dobivati nove angažmane, a publika ju je upoznala kroz nekoliko popularnih turskih serija. Među projektima po kojima je najpoznatija izdvajaju se ''My Siblings'' (2021), ''Oh Where'' (2022).

Unatoč sve većoj popularnosti, glumica svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Na društvenim mrežama povremeno dijeli fotografije sa snimanja, modna izdanja i trenutke iz svakodnevice, a na Instagramu je prati više od 739 tisuća pratitelja.

Eylül Lize Kandemir Foto: Instagram

Eylül Lize Kandemir Foto: Instagram

Jeste li gledali seriju ''Muzej nevinosti''? Da, već sam je pogledao/la

Još nisam, ali već je na mojoj listi

Nisam, niti ne planiram Da, već sam je pogledao/la

Još nisam, ali već je na mojoj listi

Nisam, niti ne planiram Ukupno glasova:

Galerija 3 3 3 3 3

Zgodni glavi glumac također ima zanimljivu životnu priču. U mladosti je nizao uspjehe u sasvim drugom svijetu, više smo pisali OVDJE.

Opsesivna ljubav pretvorena u muzej: Predmeti iz ove priče zaista postoje! Više o tome pisali smo OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Misteriozni par: Prvi službeni, zajednički izlazak poslije više od 10 godina

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dnevna doza motivacije uz fatalnu Splićanku u bikiniju: ''Već si nas počela mamiti litom?''

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji hrvatski zet zamalo se nije oženio lijepom manekenkom: ''Život je imao druge planove!''