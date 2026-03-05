Obožavatelji nisu znali gdje gledati kad je Megan Fox objavila ovu fotografiju

Megan Fox oduševila je fanove provokativnim fotografijama u crnom topu, tangama i podvezicama, kojima se vratila na Instagram nakon rođenja kćeri.

Megan Fox izgledala je poput zavodljive dive u novoj objavi na Instagramu koju je podijelila u utorak.

Glumica iz filma "Jennifer’s Body" (39) nosila je crni kratki top koji je otkrio njezin ravan trbuh, uz minijaturne tanga gaćice u istoj boji koje su naglasile njezinu figuru na upečatljivim fotografijama koje je snimila Cibelle Levi.

Fox je kombinaciju upotpunila visokim čarapama koje su bile spojene s topom pomoću visećih podvezica. Posebno su se isticale crne platforme na čijem su potplatu bili motivi zelenih listova marihuane.

"Živa sam, upravo su objavljene nove fotografije. Sve je ljepše jer smo osuđeni na propast", napisala je u opisu.

Na njezinom profilu trenutno nema drugih fotografija jer je riječ o svojevrsnom povratku na Instagram nakon što je uzela pauzu zbog rođenja četvrtog djeteta, kćeri Sage Blade Fox-Baker, koja je rođena u ožujku 2025.

Otac djeteta, njezin bivši zaručnik Machine Gun Kelly (35), ostavio je šaljivi komentar ispod objave.

"Drago mi je što imam tvoj broj telefona", napisao je.

Foxina objava brzo je postala hit te je u prva dva sata prikupila gotovo milijun lajkova. Glumica na Instagramu ima oko 20 milijuna pratitelja.

Prema izvorima, bivši par sada je usredotočen isključivo na zajedničko roditeljstvo njihove kćeri Sage Blade nakon prekida krajem prošle godine.

Navodno su prekinuli u studenom 2024., nakon što je Fox otkrila da je Kelly tijekom njezine trudnoće razmjenjivao poruke s drugim ženama.

Izvor je za magazin People rekao da njihov odnos sada postoji samo zbog zajedničkog roditeljstva.

Fox iz braka s Brianom Austinom Greenom ima i trojicu sinova – Noaha (13), Bodhija (11) i Journeyja (9).

Kelly također ima 16-godišnju kćer Casie iz veze s bivšom partnericom Emmom Cannon.

