Vergara u svili i čipki istaknula svoj najveći adut, fotografi su brže-bolje sve snimili

Sofia Vergara zablistala je na Costes zabavi u Parizu u satenskoj haljini s čipkom i kaputu od brušene kože.

Slavna kolumbijsko-američka glumica Sofia Vergara ponovno je privukla sve poglede svojim elegantnim izdanjem tijekom dolaska na prestižnu Costes zabavu u Parizu.

Galerija 25 25 25 25 25

52-godišnja zvijezda serije "Modern Family" pojavila se u sofisticiranoj svilenoj slip haljini boje čokolade s čipkastim detaljima koji su naglasili njezinu figuru. Stajling je dodatno podigla dugim kaputom od brušene kože u toploj karamel nijansi, koji je nonšalantno prebacila preko ramena.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevao je s grupom Take That, a sad stiže u show Nove TV: Tko je David Amaro?

Sofia Vergara - 5 Foto: Profimedia

Sofia Vergara - 2 Foto: Profimedia

Vergara je look upotpunila visokim smeđim potpeticama i elegantnom pletenom clutch torbicom u istoj paleti boja. Njezina duga ravna kosa bila je stilizirana jednostavno, dok je šminka naglasio oči i prirodan ten.

Kako vam se sviđa njezin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Sofia Vergara - 4 Foto: Profimedia

Fotografi su je uhvatili u trenutku kada je izlazila iz automobila ispred popularnog pariškog mjesta, gdje su se okupile brojne zvijezde i uzvanici iz svijeta mode i zabave.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda kuća legendarne Marilyn Monroe koja je izgrađena samo godinu dana prije njezine smrti!

Nedavno se ulicom prošetala bez šminke, a fotografije pogledajte OVDJE.

Kako je izgledala na početku svoje karijere, prisjetite se OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Nova uloga pobjednika popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato: ''S druge strane je puno teže!''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Očekujte neočekivano: Kako je splitski reper ovoga puta postao hidroizolater?

Pogledaji ovo Celebrity Naš zgodni tenisač podijelio je rijetke fotke s djevojkom, predivnom hrvatskom influencericom!