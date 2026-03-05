Vergara u svili i čipki istaknula svoj najveći adut, fotografi su brže-bolje sve snimili

Sofia Vergara zablistala je na Costes zabavi u Parizu u satenskoj haljini s čipkom i kaputu od brušene kože.
52-godišnja zvijezda serije "Modern Family" pojavila se u sofisticiranoj svilenoj slip haljini boje čokolade s čipkastim detaljima koji su naglasili njezinu figuru. Stajling je dodatno podigla dugim kaputom od brušene kože u toploj karamel nijansi, koji je nonšalantno prebacila preko ramena.
Sofia Vergara - 5 Foto: Profimedia
Sofia Vergara - 2 Foto: Profimedia
Vergara je look upotpunila visokim smeđim potpeticama i elegantnom pletenom clutch torbicom u istoj paleti boja. Njezina duga ravna kosa bila je stilizirana jednostavno, dok je šminka naglasio oči i prirodan ten.
Sofia Vergara - 4 Foto: Profimedia
Fotografi su je uhvatili u trenutku kada je izlazila iz automobila ispred popularnog pariškog mjesta, gdje su se okupile brojne zvijezde i uzvanici iz svijeta mode i zabave.
