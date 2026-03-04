Jolina nasljednica s dečkom posjetila najčarobno mjesto u gradu ljubavi!

Iva Čagalj pokazala je kako provodi dane u Parizu, a fotografije iz grada ljubavi brzo su privukle pažnju pratitelja. Na putovanju joj društvo pravi dečko David.

Kći pjevača Joška Čagalja Jole, 19-godišnja Iva Čagalj, ovih je dana uživala u Parizu, a dojmove iz francuske prijestolnice podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Na najnovijim fotografijama koje je objavila vidi se kako pozira ispred jednog od najpoznatijih simbola Francuske – Eiffelova tornja, koji je noću osvijetljen i stvara posebno čarobnu atmosferu.

Na jednoj fotografija se vidi i da joj društvo pravi dečko David, koji ju nježno grli dok zajedno poziraju ispred poznate pariške znamenitosti.

Iva Čagalj Foto: Instagram

''Razglednica'', kratko je ispod fotografija napisala nasljednica našeg glazbenika.

Iva Čagalj Foto: Instagram

Iva Čagalj Foto: Instagram

Jednom prilikom i Jole je progovorio o dečku svoje najstarije kćeri.

''Mogu iskreno reći, momak je odličan, predivan. Imao sam ga priliku dobro upoznati, ali oni su još mladi, neka žive svoje živote, neka se školuju, putuju, ali uglavnom zadovoljan sam njezinim odabirom. Nadam se da je i on. I lijepo je kad ih gledaš onako sa strane malo, ja govorim, znao sam da će doći taj dan, kud prije, ali eto, došao je'', rekao je za IN magazin.

Na društvenim mrežama se pohvalila i da je obišla najprestižnije gradske adrese u Parizu, a više o tome pisali smo OVDJE.

