Naša pjevačica raznježila pratitelje videom s dečkom iz Srbije, kojeg je dugo skrivala!

Nika Turković i Zoran Zarubica zaplesali su zagrljeni u romantičnom videu koji je prikupio brojne reakcije ekipe na TikToku.

Pjevačica Nika Turković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnim videom sa svojim partnerom, Zoranom Zarubicom, članom popularnog srpskog benda Buč Kesidi.

Naime, video je osvanuo na TikToku, a na njemu se vidi kako par pleše u prostranoj i elegantnoj dvorani.

Nika i Zoran nježno se njišu u ritmu glazbe, izmjenjuju zagrljaje i poljupce, a u jednom trenutku pojavljuje se psić koji mirno promatra njihov romantični ples.

Pogledaji ovo Celebrity Ruka pomirenja za otuđenog sina? Potez Davida i Victorije Beckham potaknuo nagađanja

''Nema osvete jer je ovo sada moj svakodnevni život'', napisala je uz video.

Nika Turković, Zoran Zarubica Foto: TikTok

Nika Turković, Zoran Zarubica Foto: TikTok

Objava je raznježila njezine pratitelje na TikToku.

Pogledaji ovo inMagazin Blanka Vlašić o negativnim komentarima i vjeri koju svjedoči poslije teškog razdolja: ''Neizdvojiv dio mog života''

''Najslađi'', ''Predivno'', ''Zaslužuješ cijeli svijet'', ''Joj slatki'', ''Najslađi'', ''Predivni'', dio je komentara s društvenih mreža.

Nika Turković i Zoran Zarubica - 3 Foto: Instagram

Inače, o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo, a glazbenica je prvu njihovu zajedničku fotku podijelila u svibnju 2025. godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nika Turković Foto: TikTok

Nika Turković - 5 Foto: Instagram

Galerija 12 12 12 12 12

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti 33 godine bez Tomislava Ivčića: Prometna nesreća prerano je prekinula život legendarnog pjevača

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda i čime se bavi zgodna supruga Sergeja Ćetkovića? Rijetko je viđamo u javnosti!