''Moj svakodnevni život''

Naša pjevačica raznježila pratitelje videom s dečkom iz Srbije, kojeg je dugo skrivala!

Piše H. L., Danas @ 19:09 Celebrity komentari
Nika Turković Nika Turković Foto: Instagram

Nika Turković i Zoran Zarubica zaplesali su zagrljeni u romantičnom videu koji je prikupio brojne reakcije ekipe na TikToku.

Alen Bičević: Nova uloga pobjednika popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato!
''još nikog nisam rasplakao, ali...''
Nova uloga pobjednika popularnog showa Tvoje lice zvuči poznato: ''S druge strane je puno teže!''
Neizvjesnost uoči Oscara: hoće li crveni tepih ove godine izgledati drugačije?
Napetosti zbog rata s Iranom
Neizvjesnost uoči Oscara: Hoće li glamurozni crveni tepih ove godine izgledati drugačije?
Donosimo kako je Vojko V postao Vojko Vlaga.
''Kad sam ušao u tematiku...''
Očekujte neočekivano: Kako je splitski reper ovoga puta postao hidroizolater?
Kviz o filmskoj franšizi ''Transformeri''
Spremni za Transformere?
Roboti, akcija i spektakl: Pamtite li sve detalje iz globalnog filmskog fenomena?
Ela Jerković uživa na Baliju
prizori iz tropskog raja
Splitska influencerica dobila brojne komplimente zbog fotki u tanga-bikiniju!
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Gdje je danas Danny Nucci iz "Titanica"?
jako se promijenio
Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
Miraj Grbić pokazao urnebesan trenutak s kćeri, iz Hollywooda nasmijao pratitelje
''trepni ako si otet!''
Čombe kao tata: Novom objavom s preslatkom kćerkicom nasmijao je pratitelje
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
vijesti
Suđenje Srđanu Mlađanu
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema članici NATO-a! Zapovjedništvo SAD-a objavilo snimku torpediranja i pohvalilo se: "Potopili smo više od 20 brodova!"
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
dramatična operacija
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
show
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Fascinantni rezultati nove studije
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
zabava
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Jao…
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
Dosjetljivo
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Situacija eskalirala
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
NAJVIŠE GUBI ON
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
tv
U dobru i zlu: Uzalud ga je molio - nije imao milosti
U DOBRU I ZLU
Uzalud ga je molio - nije imao milosti
Crno more: Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
CRNO MORE
Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
putovanja
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
Idemo na jug...
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Dizelaši propisanih dimenzija
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
lifestyle
Recept za kolač s makom na čaše
Može!
Kolač s makom na čaše: Trebat će vam pet minuta za pripremu, a ne trebate ni mikser ni vagu
Severina: Jednostavna, a moćna kombinacija za nastup povodom Dana žena
NAJVEĆA KULERICA
Severina ponovno briljira u kombinaciji koja uvijek prolazi - jednostavna je, a tako moćna
Najveće greške pri orezivanju hortenzija
Razlika između vrsta
Vjerujte nam, imat ćete najbujnije hortenzije: Najveća greška pri njihovu orezivanju, evo kako je izbjeći
sve
