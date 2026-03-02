Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine

Njegove pjesme pratile su generacije u slavljima, ljubavima, ali i tugama. Zlatko Pejaković više od 50 godina uveseljava svojim pjesmama, a veliku je obljetnicu proslavio u kocertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ondje ga je pratila i supruga Maja, koja inače ne dolazi na njegove nastupe. Kako izgleda suradnja ovog para, koliko ga je unuka promijenila, ali i djelić atmosfere s koncerta, donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Živa legenda i kralj zabave pjesmom je proslavio pola stoljeća karijere. Kad je kao dječak počeo pjevati nije ni slutio što ga čeka..

Pet desetljeća hitova, tisuće koncerata i bezbroj emocija stalo je u jednu večer ispunjenu nostalgijom, smijehom i pjesmom.

Supruga Maja inače ne prati Zlatkove koncerte iz prvog reda. No zato pazi da iza pozornice sve bude spremno.

''Ja uvijek pustim muža da ima zadnju riječ i da kaže da, draga'', govori Maja Marija.

Ova kantautorica i Zlatko znaju se od njezine 14. godine. A Maja mu je napisala i brojne pjesme.



''Mi se znamo od jako malih godina, on me poznaje od moje 14. godine. Od maih nogu. Životi su nas nosili na razne strane i na kraju smo se našli. Našli smo se u pametnim godinama, kada više nitko nikog nije krotio nego smo pustili da svatko bude onakav kakav je i prihvatili smo jedan drugog sa svim manama i vrlinama. I živimo lijepo jedan pored drugog u miru, veselju i radosti'', ispričala nam je Maja.

Jedna od pjesma koje su kao osobna iskaznica Zlatka Pejakovića svakako su čerge koje je napisao kad je imao samo 16. godina.



''Eto, išli smo sa nekog tuluma i to je tako išlo, išlo i eto ga ujutro. Ja sam se probudio i ono čerge...'', prisjetio se.

Publika s njim je pjevala uglas gotovo od prve do zadnje pjesme. A na pozornici su mu se pridružili i brojni gosti, osim Vlade Kalembera tu je bio i njegov kum Tonči Huljić.



''Zapravo prvi moj izlet izvan Magazina kao autora jer jednostavno nisam imao vremena pisati jer smo bili konstantno na turneji, zapravo sve do raspada one države. Zapravo prvi izlet izvan okvira Magazina bio je izazov da se revitalizira karijera Zlatka Pejakovića. Tad smo mi izdali 88. prvu zajedničku ploču i nakon toga još 3-4'', priča nam Tonči Huljić.



''Imali smo te pjesme Nesretnik sam od rođenja, Živio bih kao kralj, Odgovori, odgovori, samo jednu želju imam, što god bi napisali bilo bi hit'', dodao je Tonči.

A da Zlatkove pjesme žive i među mlađim generacijama potvrđuje i mladi glazbenik Petar Šegedin, poznat kao Pjero, koji uskoro objavljuje obradu jednog od njegovih klasika.



''Evo radimo obradu pjesme Što je nebu dan, koju je Tonči napisao prije jedno 35-40 godina za Zlatka što je jedna stvarno prekrasna i lijepa balada, pjesma lagana, tako da je velika čast što ću od tako velikog imena, napravit svoju obradu u našem ruhu'', govori Petar.

Kad siđe s pozornice ovaj legendarni glazbenik najviše voli vrijeme provesti s unukom.

Od dječaka koji je sanjao pozornicu do legende koja je njome zavladala – put je trajao pola stoljeća. A publika koja zna sve pjesme najbolji su pokazatelj da dobre stvari nikada ne stare.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Meri Goldašić pokazala svoju intenzivnu rutinu treninga: Ranije je javno dijelila borbu s viškom kilograma

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Što se dogodilo s licem Jima Carreyja? Komentari na društvenim mrežama ne prestaju!