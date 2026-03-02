Meri Goldašić pokazala svoju intenzivnu rutinu treninga: Ranije je javno dijelila borbu s viškom kilograma

Meri Goldašić na Instagramu je pokazala intenzivan boksački trening i otkrila da je napokon trenirala bez bolova u leđima.

Meri Goldašić pokazala je na Instagramu svoju žestoku trening rutinu i otkrila da se vraća u punu formu.

Influencerica je na storyju podijelila kadrove iz dvorane u kojoj odrađuje intenzivan boksački trening, kombinirajući rad na snazi, čučnjeve s medicinkom i udarce na fokuserima s trenerom. U crnom sportskom kompletu i s ozbiljnim izrazom lica, Meri je pokazala koliko je fokusirana na napredak.

Meri Goldašić - 4 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić - 3 Foto: Meri Goldašić/Instagram

"Napokon bez bolova u leđima, malo još osjetim u nekim vježbama pa ćemo ih izbjegavati", priznala je, a zatim dodala: "Ali uspjeli smo odraditi trening!"

Meri Goldašić - 1 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Čini se da je iza nje zahtjevno razdoblje, ali po svemu sudeći, odustajanje nije opcija. Energija, disciplina i borbeni duh jasno poručuju da Meri ide jače nego ikad.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako je Meri Goldašić izgledala prije velike fizičke transformacije.

Nedavno je za In magazin progovorila i o komentarima nakon razvoda, a više pogledajte OVDJE.

