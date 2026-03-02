Druga strana Stele Rade: Pogledajte čime je to iznenadila pratitelje!

Stela Rade pokazala je svoju adrenalinsku stranu. Na Instagramu je otkrila da je isprobala svoj prvi drift auto, BMW E36, te poručila da nakon jednog od najboljih dana u životu ozbiljno planira nastavak treninga i moguće utrke.
Na Instagramu je objavila video svojih prvih ozbiljnih drift poteza i otkrila da je napokon sjela za volan svog prvog drift automobila , BMW-a E36 Compact 2.8.
Stela Rade - 6 Foto: Stela Rade/Instagram
"BMW E36 compact 2.8 - moj prvi drift auto. Isprobala sam ga na službenom treningu i imala jedan od najboljih dana u životu. Definitivno nastavljam s treninzima pa se možda i vidimo na nekoj od utrka do kraja sezone", napisala je Stela, ne skrivajući oduševljenje.
Zahvalila je i svima koji su joj pomogli na ovom novom, adrenalinskom putu – od autokluba i autoservisa do ekipe sa staze koja joj je, kako kaže, nesebično uskočila u pomoć.
Posebno emotivno prisjetila se i svoje prve sezone u drugim disciplinama, poručivši da je za nju bila itekako uspješna, a sada je jasno da ljestvicu podiže još više.
Stela Rade - 5 Foto: Stela Rade/Instagram
Stela Rade - 2 Foto: Stela Rade/Instagram
Uz atraktivne kadrove s treninga, pratiteljima je otkrila i da je cijelo iskustvo zabilježila za YouTube, gdje je pokazala u kakvom je stanju automobil i kako je prošao prvi trening.
Čini se da je Stela pronašla novu strast, a ako je suditi po njezinoj odlučnosti, možda je uskoro zaista gledamo i na utrkama.
Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Podsjećamo, Stela je nastupila na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Nema te" i osvojila visoko treće mjesto.
Više o tome pročitajte OVDJE.
