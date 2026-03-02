Druga strana Stele Rade: Pogledajte čime je to iznenadila pratitelje!

Stela Rade pokazala je svoju adrenalinsku stranu. Na Instagramu je otkrila da je isprobala svoj prvi drift auto, BMW E36, te poručila da nakon jednog od najboljih dana u životu ozbiljno planira nastavak treninga i moguće utrke.

Publika je navikla gledati Stelu Rade u jednom svjetlu, no mlada influencerica i zaljubljenica u adrenalin sada je pokazala svoju potpuno drugačiju stranu, onu koja miriše na benzin i gume u dimu.

Na Instagramu je objavila video svojih prvih ozbiljnih drift poteza i otkrila da je napokon sjela za volan svog prvog drift automobila , BMW-a E36 Compact 2.8.

Stela Rade - 6 Foto: Stela Rade/Instagram

"BMW E36 compact 2.8 - moj prvi drift auto. Isprobala sam ga na službenom treningu i imala jedan od najboljih dana u životu. Definitivno nastavljam s treninzima pa se možda i vidimo na nekoj od utrka do kraja sezone", napisala je Stela, ne skrivajući oduševljenje.

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa voditeljica na Instagramu objavila najljepše vijesti: ''Stiže najljepše proljeće''

Zahvalila je i svima koji su joj pomogli na ovom novom, adrenalinskom putu – od autokluba i autoservisa do ekipe sa staze koja joj je, kako kaže, nesebično uskočila u pomoć.

Posebno emotivno prisjetila se i svoje prve sezone u drugim disciplinama, poručivši da je za nju bila itekako uspješna, a sada je jasno da ljestvicu podiže još više.

Stela Rade - 5 Foto: Stela Rade/Instagram

Stela Rade - 2 Foto: Stela Rade/Instagram

Uz atraktivne kadrove s treninga, pratiteljima je otkrila i da je cijelo iskustvo zabilježila za YouTube, gdje je pokazala u kakvom je stanju automobil i kako je prošao prvi trening.

Pogledaji ovo Clubzone Parni Valjak svoj rock’n’roll show povodom 50 godina rada predstavio u Osijeku

Čini se da je Stela pronašla novu strast, a ako je suditi po njezinoj odlučnosti, možda je uskoro zaista gledamo i na utrkama.

Galerija 25 25 25 25 25

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjećamo, Stela je nastupila na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Nema te" i osvojila visoko treće mjesto.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li tko je naša najpoznatija influencerica? Prati je čak 18 milijuna ljudi!

Pogledaji ovo Celebrity Šibenski inat stiže u Survivor: Marko kaže da ga je ova životna lekcija najviše oblikovala!