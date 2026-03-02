Maja Šuput i partner Šime Elez donijeli filmsku atmosferu u crno-bijelim kadrovima!

Maja Šuput i Šime Elez udružili su snage, a rezultat su upečatljivi crno-bijeli kadrovi koji su privukli veliku pažnju na društvenim mrežama.
Objave su odmah privukle pažnju pratitelja, a sada je pjevačica otišla korak dalje i podijelila nove fotografije koje su nastale tijekom istog snimanja.
Ovoga puta riječ je o upečatljivim crno-bijelim kadrovima koji odišu dozom glamura i elegancije. Maja je pozirala u haljinici s efektnim izrezom, ističući svoju prepoznatljivu energiju i samopouzdanje, dok je uz nju bio Šime.
Dio scena snimali su i vozeći se kabrioletom, što je cijeloj priči dalo poseban, gotovo filmski štih.
Objavu su njezini pratitelji zatrpali komentarima.
''Neka vam je sa srećom'', ''Ma novi spot'', ''Svadba?'', ''Divno'', dio je komentara s Instagrama, a fotke pogledajte OVDJE.
Majin bivši suprug, Nenad Tatarinov, otkrio je zašto je napravio veliku životnu prekretnicu. Više o tome pisali smo OVDJE.
