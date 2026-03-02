Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!

Anica Kovač veliki jubilej obilježila je ovog vikenda na svečanoj proslavi.

Naša najuspješnija Miss Hrvatske, Anica Kovač, 3. ožujka slavi 50. rođendan, a glamuroznu proslavu organizirala je već ovog vikenda.

Naime, fotografije s fešte na društvenim mrežama podijelila je Iva Todorić, koja je javno uputila čestitku bivšoj misici. Anica, inače, nije aktivna na društvenim mrežama pa su upravo ove objave otkrile djelić atmosfere s proslave.

Anica Kovač Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''

''Jedna, jedina i neponovljiva, žena velikog srca, empatična i odlučna. Najautentičnija osoba koju poznajem. Anica. Volim te i želim sretan 50'', napisala je Todorić.

Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu vidi se kako je Anica Kovač na proslavi zablistala u elegantnom crnom kombinezonu.

Anica Kovač - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Anica Kovač Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Anica Kovač Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Poslije Eurosonga nestala je iz javnosti: Gdje je danas zvijezda koja je osvojila Srbiju?

OVDJE pogledajte kako je izgledao doček okrunjene Anice Kovač nakon izbora za Miss svijeta 1995. godine.

Galerija 12 12 12 12 12

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Posebne veze koje traju godinama: Ove žene imaju važnu ulogu u Severininu životu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere