Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere

Kći slavnog Rowana Atkinsona, poznatijeg kao Mr. Bean, danas vodi život daleko od očeve slave. Nakon burnog razdoblja u obitelji posvetila se umjetnosti.

Rowan Atkinson svjetsku je slavu stekao kao legendarni Mr. Bean, no njegov privatni život godinama je bio daleko od očiju javnosti.

S BBC-jevom vizažisticom Sunetrom Sastry bio je u braku 24 godine i s njom dobio kćer Lily i sina Benjamina, no njihov odnos završio je 2015. godine nakon njegove afere koja je razorila brak.

Njihova kći Lily danas ima 30 godina, a 2017. godine odlučila je odbaciti očevo prezime Atkinson i uzeti majčino prezime Sastry.

Nakon razvoda roditelja prolazila je kroz teško razdoblje te je otvoreno priznala da je patila od depresije i da joj je trebalo vremena da se emocionalno oporavi i pronađe vlastiti put.

''Prošla sam kroz toliko kaosa i usamljenosti u svojim dvadesetima. Sada imam 30 godina, jasno vidim gdje sam bila i što se događalo u meni tijekom najmračnijih dana'', rekla je Lily piše Daily Mail.

''Bila sam tako izgubljena i počela sam se osjećati normalno tek u svojim kasnim dvadesetima. Uvijek sam bila zarobljena između dvaju svjetova. Ne pripadam ovdje, ali ne pripadam ni tamo'', rekla je.

U mladosti se okušala u plesu, zatim se posvetila pjevanju, a danas živi u Londonu i profesionalna je umjetnica.

''Trebale su mi godine da shvatim svoj život i tko sam, kao i da postanem najbolja osoba koja mogu biti. Napravila sam bezbroj pogrešaka, bila sam povrijeđena, izgubljena i sama mnogo puta'', objasnila je.

''Umjetnost mi je bila svjetlost vodilja. Ono zbog čega se sva patnja isplatila dok sam radila prema cilju, snu'', dodala je.

Na Instagramu dijeli svoje umjetničke radove, gdje je prati više od 28 tisuća ljudi, a povremeno objavi i vlastite fotografije, kojima uvijek iznova pokazuje da je izrasla u pravu ljepoticu.

