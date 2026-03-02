Tko su dečki iz metal benda koje Srbija šalje na Eurosong u Beč?

Donedavno nepoznati bend iz Niša Lavina predstavljat će Srbiju na Eurosongu u Beču nakon uvjerljive pobjede na Pesmi za Evroviziju.

Minulog vikenda Srbija je izabrala svog predstavnika na Eurosongu 2026. u Beču. U finalu Pesme za Evroviziju uvjerljivu pobjedu odnio je metal bend Lavina s pjesmom "Kraj mene", iznenadivši mnoge.

Ovaj donedavno nepoznat bend iz Niša osnovan je 2020., a čine ga Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović i Bojan Ilić. Dvije godine kasnije objavili su prvi album "Odyssey", a svoju diskografiju predstavili su na festivalima diljem Europe.

"Kraj mene" je prva pjesma benda na srpskom, nakon što su dosad objavljivali singlove na engleskom, a koliko im je značila pobjeda, pokazuje i to da se frontmen Luka Aranđelović rasplakao nakon čitanja glasova publike.

Lavina Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lavina - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

O momcima iz Lavine se malo zna, osim da je Luka nastavnik glazbenog u školi u Bujanovcu, pozdravivši svoje učenike u više navrata tijekom finala.

"Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj pozornici i ljudi su kliknuli. Mi smo prije dvije večeri proslavili pobjedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo nitko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovdje kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad sretniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac glazbene karijere", ispričali su momci uoči finala, gdje su dobili uvjerljivu podršku publike i žirija.

Lavina - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lavina - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Lavina je prvi metal bend koji predstavlja Srbiju na Eurosongu, a zanimljivo je kako je pjesma "Kraj mene" prva srpska pjesma u četiri godine koja je na Pesmi za Evroviziju dobila najviše glasova žirija i publike te s ukupno 24 boda dobila šansu otići u Beč.

