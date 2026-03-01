Znate li tko je ovaj dječak? Danas je miljenik publike i nedavno je ispisao povijest

Jedna stara fotografija iz djetinjstva nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama, a malo tko bi na prvi pogled pogodio da se iza ovog simpatičnog dječaka krije danas jedan od najpopularnijih domaćih komičara.
Ovaj mališan danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće stand-up scene.3 vijesti o kojima se priča znate li tko je on? Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem ''Privukla me i...'' Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu! zvijezde na rubu Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Riječ je o našem komičaru Goranu Vinčiću Vinči, koji je simpatičnu fotografiju iz djetinjstva podijelio na Instagramu povodom svog 31. rođendana.
Uz fotografiju je duhovito napisao: ''Zanimljivo je kako su nas nekad slikali i kako mi ni torta pokraj smeća ne može pokvariti apetit!''.
Fotografija je u kratkom roku izazvala brojne reakcije pratitelja. Mnogi su mu u komentarima čestitali rođendan, a neki su se i našalili.
''Ništa ti do danas nije uspjelo pokvariti apetit. Sretan ti rođendan'', ''Ostani takav blesav kao sa slike, kakav i jesi, i još bar 3 puta toliko'', ''Sretno!!! Samo nas dalje čini sretnima jer to si ti, jednostavan i zabavan'', ''Sve najbolje legendo'', pisali su mu.
Goran Vinčić - 1 Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je pobjednik Sanrema, no postoji mogućnost da neće predstavljati Italiju na Eurosongu?
Vinčić je danas jedan od najtraženijih domaćih stand-up komičara, poznat po britkom humoru i iskrenim, životnim temama koje publiku redovito nasmijavaju do suza.
A nedavnom najavom oborio je rekord. U prosincu će Goran nastupiti u Areni Zagreb, a time je postao prvi domaći komičar kojem je to pošlo za rukom. Više čitajte OVDJE.
Goran Vinčić u Hali sportova Beograd - 2 Foto: Vedran Vlahović
Pogledaji ovo Celebrity Hrvatska influencerica koja s dečkom živi u Dubaiju o ratnim napadima: ''Nije najugodnije...''
Vinča je na rođendan podijelio i fotografiju s tortom te otkrio da ima samo jednu želju. O čemu se radi pogledajte OVDJE.
Goran Vinčić Vinča Foto: Instagram
Galerija 2 2 2 2 2
Tko je uopće Goran Vinčić Vinča čitajte OVDJE.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Srbi odabrali svoje predstavnike za Eurosong, poslušajte njihovu pjesmu!