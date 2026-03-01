Znate li tko je ovaj dječak? Danas je miljenik publike i nedavno je ispisao povijest

Jedna stara fotografija iz djetinjstva nasmijala je pratitelje na društvenim mrežama, a malo tko bi na prvi pogled pogodio da se iza ovog simpatičnog dječaka krije danas jedan od najpopularnijih domaćih komičara.

Ovaj mališan danas je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće stand-up scene.

Riječ je o našem komičaru Goranu Vinčiću Vinči, koji je simpatičnu fotografiju iz djetinjstva podijelio na Instagramu povodom svog 31. rođendana.

Uz fotografiju je duhovito napisao: ''Zanimljivo je kako su nas nekad slikali i kako mi ni torta pokraj smeća ne može pokvariti apetit!''.

Fotografija je u kratkom roku izazvala brojne reakcije pratitelja. Mnogi su mu u komentarima čestitali rođendan, a neki su se i našalili.

''Ništa ti do danas nije uspjelo pokvariti apetit. Sretan ti rođendan'', ''Ostani takav blesav kao sa slike, kakav i jesi, i još bar 3 puta toliko'', ''Sretno!!! Samo nas dalje čini sretnima jer to si ti, jednostavan i zabavan'', ''Sve najbolje legendo'', pisali su mu.

Goran Vinčić - 1 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je pobjednik Sanrema, no postoji mogućnost da neće predstavljati Italiju na Eurosongu?

Vinčić je danas jedan od najtraženijih domaćih stand-up komičara, poznat po britkom humoru i iskrenim, životnim temama koje publiku redovito nasmijavaju do suza.

A nedavnom najavom oborio je rekord. U prosincu će Goran nastupiti u Areni Zagreb, a time je postao prvi domaći komičar kojem je to pošlo za rukom. Više čitajte OVDJE.

Goran Vinčić u Hali sportova Beograd - 2 Foto: Vedran Vlahović

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatska influencerica koja s dečkom živi u Dubaiju o ratnim napadima: ''Nije najugodnije...''

Vinča je na rođendan podijelio i fotografiju s tortom te otkrio da ima samo jednu želju. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Goran Vinčić Vinča Foto: Instagram

Galerija 2 2 2 2 2

Tko je uopće Goran Vinčić Vinča čitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Srbi odabrali svoje predstavnike za Eurosong, poslušajte njihovu pjesmu!