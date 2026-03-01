Srbi odabrali svoje predstavnike za Eurosong, poslušajte njihovu pjesmu!

Srbija je dobila svog eurovizijskog predstavnika, grupa Lavina s pjesmom ''Kraj mene'' osvojila je Pesmu za Evroviziju 2026. i ovog svibnja putuje u Beč, gdje će pokušati osvojiti i europsku publiku.

Grupa Lavina s pjesmom ''Kraj mene'' pobijedila je na natjecanju Pesme za Evroviziju 2026. te će ove godine predstavljati Srbiju na Eurosongu u Beču. Šestorica glazbenika iz Niša ne skrivaju oduševljenje, a prve dojmove nakon velike pobjede podijelili su za Blic.

''Cijeli festival je za nas bio jako emotivno iskustvo. Još uvijek mi se sve čini nestvarnim, kao da sanjamo, nismo svjesni što se događa. Neizmjerno smo zahvalni svima i jako nam je drago'', poručili su dečki neposredno nakon proglašenja pobjednika.

Grupa Lavina - 5 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Jedan od članova kroz smijeh je priznao: ''Meni će ovo biti prvi put da idem u Beč''', dok su ostali dodali kako pobjedu – nisu planirali.

''Mi smo šestorica dečkiju koji obožavaju glazbu, sve njezine vrste i sve glazbenike. Glazba nam je na prvom mjestu i tu strast želimo prenijeti na sve'', istaknuli su.

Grupa Lavina - 4 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Lavina je već tijekom natjecanja bila prepoznata po energičnom nastupu i snažnom metal zvuku, a obećavaju da će publika u Austriji dobiti još spektakularnije izdanje.

''Uvijek smo davali sto posto od sebe, ne samo večeras i preksinoć, nego godinama. Jako nam je drago što ćemo sada to moći pokazati i u stvarnosti. Ne želimo zvučati prepotentno, ali u Beč idemo dati sve od sebe, želimo Euroviziji prirediti pravi metal show i nadamo se najboljem. Naš moto je: očekuj sve, a ne nadaj se ničemu'', poručili su članovi benda.

Grupa Lavina - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Grupa Lavina osnovana je sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je debitantski album ''Odyssey'', koji sadrži osam pjesama na engleskom jeziku. Bend predvodi Luka Anđelković, uz kojeg postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelković (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Frontmen Luka Anđelković inače radi kao nastavnik glazbenog u Bujanovcu, a tijekom finalne večeri posebno je pozdravio svoje učenike koji su ga vjerno bodrili iz publike.

Hoće li energični metal zvuk donijeti Srbiji novi eurovizijski uspjeh, doznat ćemo u svibnju u Beču – no jedno je sigurno, Lavina je već sada izazvala veliku pažnju regionalne publike.

