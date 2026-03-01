Pretraži
i oni izglasali grupu

Srbi odabrali svoje predstavnike za Eurosong, poslušajte njihovu pjesmu!

Piše J. C., Danas @ 09:21 Zanimljivosti komentari
Grupa Lavina Grupa Lavina Foto: Youtube

Srbija je dobila svog eurovizijskog predstavnika, grupa Lavina s pjesmom ''Kraj mene'' osvojila je Pesmu za Evroviziju 2026. i ovog svibnja putuje u Beč, gdje će pokušati osvojiti i europsku publiku.

Danas je jedan od najomiljenijih domaćih komičara, a evo kako je Goran Vinčić izgledao kao dječak
hrvati ga obožavaju
Znate li tko je ovaj dječak? Danas je miljenik publike i nedavno je ispisao povijest
Kelly Osbourne šokirala mršavim izdanjem na BRIT Awardsu
nove fotografije
Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma
Sal Da Vinci pobjednik je Sanrema 2026.
poznato zašto
Ovo je pobjednik Sanrema, no postoji mogućnost da neće predstavljati Italiju na Eurosongu?
Dušan Petrović i Ema Luketin oglasili se iz napadnutog Dubaija
''čekamo...''
Hrvatska influencerica koja s dečkom živi u Dubaiju o ratnim napadima: ''Nije najugodnije...''
Srpska metal grupa Lavina ide na Eurosong 2026. u Beč
Nenad Tatarinov na Instagramu otkrio zašto je postao agent za nekretnine
''Privukla me i...''
Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
James Marshall danas izgleda neprepoznatljivo
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
Viktorija Rađa čestitala sinu Roku rođendan
nasljednici
Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića
Maja Šuput i Šime Elez udružili snage: Nakon Pariza zajedno snimaju novi projekt u Splitu
pohvalili se!
Maja i Šime udružili snage: Nakon Pariza u Splitu skupa spremaju nešto novo!
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 4
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
vijesti
Iran zatvorio ključni naftni prolaz, Saudijska Arabija se pridružuje napadu? Mandić: "Iranski PZO više ne postoji"
"IRANSKA PZO NE POSTOJI"
Vojni analitičar o "Epskom bijesu": Iran povukao potez koji vodi u totalnu eskalaciju, u igru ušla i velika sila!
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
Napad na Iran
Iran zaprijetio SAD-u i Izraelu: "Danas ćemo ih udariti silom koju nikad prije nisu doživjeli"
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
Što se dosad zna?
Brojke i količina oružja su zastrašujući: Evo što se prvog dana koristilo u napadu na Iran i odmazdi Irana
show
Nenad Tatarinov na Instagramu otkrio zašto je postao agent za nekretnine
''Privukla me i...''
Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
13 slavnih osoba kojima su dijagnosticirane rijetke bolesti
Odlučili su javno podijeliti
13 slavnih osoba kojima su dijagnosticirane rijetke bolesti
zabava
Spustili kameru na dno Velike plave rupe i došli do šokantnog otkrića!
Predivno i prestrašno
Spustili kameru na dno Velike plave rupe i došli do šokantnog otkrića!
Dostavljač brzom reakcijom pomogao policiji, a sve snimila nadzorna kamera
Dobro se snašao
Dostavljač brzom reakcijom pomogao policiji, a sve snimila nadzorna kamera
Zaustavila taksi i uskočila u pomoć životinji koja je zapela na vrhu ograde
Impresivno!
Zaustavila taksi i uskočila u pomoć životinji koja je zapela na vrhu ograde
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
Strogo čuvan projekt
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
sport
Nico Schlotterbeck divljački nasrnuo na Stanišića, a onda izgovorio ono što svi misle
Bez zadrške
VIDEO Divljački nasrnuo na Stanišića, a onda izgovorio ono što svi misle
Poslušajte što su navijači Varaždina skandirali nakon remija protiv Hajduka
Orilo se tribinama
VIDEO Poslušajte što su navijači Varaždina skandirali nakon remija protiv Hajduka
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U DOBRU I ZLU
ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U dobru i zlu: Može li mržnja stati na put ljubavi doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Može li mržnja stati na put ljubavi doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
Prvi u Europi: Spa koji je posjećivala svjetska elita u potrazi za zdravljem
Ljekovita oaza
Prvi u Europi: Spa koji je posjećivala svjetska elita u potrazi za zdravljem
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Zagreb špica: Bijele tenisice u proljetnom street style izdanju
NAJPOPULARNIJI MODEL
Ljepotica iz Zagreba u tenisicama koje će za par dana zavladati špicom
Imena za djevojčice koja simboliziraju ljubav, dobrotu i nježnost
PREKRASNA SU
10 divnih imena za djevojčice koja simboliziraju ljubav, dobrotu i nježnost
Mjesečni horoskop za ožujak 2026.
MJESEČNI HOROSKOP
Što čeka vaš znak u ožujku? Energija raste, otvaraju se nova poglavlja
sve
