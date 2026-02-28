Znate li zašto Kate Middleton nikada ne daje autograme?

Tijekom posjeta Walesu Kate Middleton rado se fotografirala s obožavateljima kraljevske obitelji i družila s djecom, no jedan je zahtjev morala pristojno odbiti.

Princeza od Walesa ponovno je osvojila simpatije javnosti tijekom posjeta Powysu u Walesu, uoči Dana svetog Davida. Unatoč kiši, brojni građani okupili su se kako bi pozdravili Kate Middleton i princa Williama.

Uvijek besprijekorno elegantna, Kate je rado pozirala za obožavateljima kraljevske obitelji te se posebno zadržala u druženju s djecom.

Fotografije na kojima s najmlađima igra ''kamen, škare, papir'' proširile su se internetom, a mnogi su je prozvali dječjom princezom. Dirljiv trenutak dogodio se kada joj je sedmogodišnja djevojčica oko vrata stavila vlastitu ručno izrađenu ogrlicu.

Ipak, jedan je zahtjev morala odbiti. Kada ju je obožavatelj zamolio za autogram, princeza je uz osmijeh to ljubazno odbila, piše Daily Mail.

'''Jako mi je žao, ne smijem se potpisivati, ali rado ću se rukovati s vama'', rekla je te umjesto potpisa, pružila obožavatelju ruku, a zatim ga i zagrlila prije nego što je nastavila pozdravljati ostale.

A zašto ne smije? Razlog je strogi kraljevski protokol koji članovima obitelji zabranjuje dijeljenje potpisa zbog rizika od krivotvorenja, ali i mogućnosti da se autogrami kasnije prodaju po visokim cijenama.

Iznimke su izuzetno rijetke – poznato je da je kralj Charles III. jednom prilikom, 2010. godine, potpisao na komadić papira za žrtve poplava u Cornwallu.

