Hrvatski pečat na Sanremu: Stjepan Hauser priredio spektakl za pamćenje s favoritima

Samo dan uoči velikog finala 76. izdanja Sanrema, na pozornici legendarnog Teatro Ariston zasjao je i Stjepan Hauser.

Italija je stigla do velike završnice 76. izdanja Sanrema, no uoči kraja, u petak navečer, pozornicu kultnog kazališta Teatro Ariston nakratko je dobio i hrvatski pečat.

Naime, četvrta večer festivala, tradicionalno posvećena obradama talijanskih i svjetskih hitova te duetima s posebnim gostima, na pozornicu je dovela i našeg proslavljenog violončelista Stjepana Hausera.

Stjepan Hauser, Fedez i Marco Masini

Hauser je nastupio uz Marca Masinija, pobjednika Sanrema iz 2004. godine, i repera Fedeza, jednog od najpoznatijih talijanskih izvođača i bivšeg supruga influencerice Chiare Ferragni.

Stjepan Hauser, Fedez i Marco Masini

Stjepan Hauser, Fedez i Marco Masini

Trojac je izveo bezvremenski hit Gianne Nannini ''Meravigliosa creatura'' a njihov nastup izazvao je veliku pažnju publike i gledatelja.

Stjepan Hauser, Fedez i Marco Masini

Posebno je zanimljivo da su Masini i Fedez osobno odabrali Hausera kao glazbeno pojačanje za ovu večer, čime je hrvatski glazbenik još jednom potvrdio svoj međunarodni status i ugled na svjetskoj sceni.

Stjepan Hauser

Fedez i Masini slove kao favoriti za pobjedu na Sanremu te se natječu u kategoriji "Campioni" (Prvaci), a pobjednik Sanrema prvi će dobiti upit talijanske televizije RAI da predstavlja Italiju na Eurosongu.

