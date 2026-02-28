Bolni prizori na godišnjicu smrti Saše Popovića, njegova udovica neutješno je plakala na grobu

Obilježena je prva godišnjica smrti Saše Popovića, a na njegovom grobu okupili su se njegovi kolege i obitelj kako bi mu odali počast.

U Beogradu je obilježena prva godišnjica smrti Saše Popovića, osnivača i kreativnog direktora Grand produkcije

Na gradskom groblju okupili su se članovi obitelji, prijatelji i brojni suradnici kako bi mu odali počast.

Prva godišnjica smrti Saše Popovića Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Udovica glazbenog mogula, Suzana, nije skrivala emocije. U crnini i sa svijećom u ruci stajala je uz grob prekriven cvijećem, a u jednom se trenutku slomila i zaplakala.

''Želim svima zahvaliti što ste danas došli ovdje kako bismo odali počast Saletu'', izgovorila je kroz suze Suzana, piše Telegraf.

Suzana Jovanović Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Uz nju su bili i njegova kći Aleksandra i posinak Danijel.

Prva godišnjica smrti Saše Popovića Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Prva godišnjica smrti Saše Popovića Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Grob je bio prekriven bogatim vijencima, a okupljeni su palili svijeće i sudjelovali u molitvi.

Među onima koji su došli odati počast glazbenom mogulu bili su i Dragan Kojić Keba te Jelena Karleuša.

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Dragana Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Podsjetimo, Saša Popović je preminuo 1. ožujka 2025. godine nakon kratke bolesti. Imao je karcinom te se liječio u Parizu, ali unatoč hrabroj borbi je preminuo.

Saša Popović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

OVDJE pročitajte njegovu životnu priču. Zaslužan je za karijeru Lepe Brene i Aleksandre Prijović.

