Bolni prizori na godišnjicu smrti Saše Popovića, njegova udovica neutješno je plakala na grobu

Obilježena je prva godišnjica smrti Saše Popovića, a na njegovom grobu okupili su se njegovi kolege i obitelj kako bi mu odali počast.
U Beogradu je obilježena prva godišnjica smrti Saše Popovića, osnivača i kreativnog direktora Grand produkcije
Na gradskom groblju okupili su se članovi obitelji, prijatelji i brojni suradnici kako bi mu odali počast.
Prva godišnjica smrti Saše Popovića Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Udovica glazbenog mogula, Suzana, nije skrivala emocije. U crnini i sa svijećom u ruci stajala je uz grob prekriven cvijećem, a u jednom se trenutku slomila i zaplakala.
''Želim svima zahvaliti što ste danas došli ovdje kako bismo odali počast Saletu'', izgovorila je kroz suze Suzana, piše Telegraf.
Suzana Jovanović Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Uz nju su bili i njegova kći Aleksandra i posinak Danijel.
Prva godišnjica smrti Saše Popovića Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Grob je bio prekriven bogatim vijencima, a okupljeni su palili svijeće i sudjelovali u molitvi.
Među onima koji su došli odati počast glazbenom mogulu bili su i Dragan Kojić Keba te Jelena Karleuša.
Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Dragana Kojić Keba Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Podsjetimo, Saša Popović je preminuo 1. ožujka 2025. godine nakon kratke bolesti. Imao je karcinom te se liječio u Parizu, ali unatoč hrabroj borbi je preminuo.
Saša Popović Foto: Antonio Ahel/ATAImages
