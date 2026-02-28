Pretraži
odali mu počast

Bolni prizori na godišnjicu smrti Saše Popovića, njegova udovica neutješno je plakala na grobu

Piše H. L., Danas @ 15:46
Suzana Jovanović Suzana Jovanović Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Obilježena je prva godišnjica smrti Saše Popovića, a na njegovom grobu okupili su se njegovi kolege i obitelj kako bi mu odali počast.

Poznata lica na zagrebačkoj špici
škicnite fotke!
Prva prava doza sunca izmamila poznate na špicu, mnogima za oko zapeo i legendarni vatreni
Sydney Sweeney objavila novi video za svoju kolekciju donjeg rublja
''Božica ljepote''
Bujna ljepotica u donjem rublju poigrala se pozama pred kamerom: ''Ova žena je magija''
Hana Huljić Grašo objavila rijetku fotografiju sa suprugom Petrom Grašom
''Predivno, čuvaj je''
Četiri godine ljubavi! Grašina Hana iznenadila pratitelje nježnim prizorom sa suprugom
Tko je Rafael Olarra, za kojeg se šuška da ljubi Pedra Pascala?
šuška se o romansi
Tko je muškarac s kojim povezuju poznatog zavodnika? Već je ljubio jednog filmskog ljepotana
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kćeri i supruga Marka Perkovića Thompsona na premijeri filma ''Diva'' u Splitu
na posebnu večer
Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!
Nenad Tatarinov na Instagramu otkrio zašto je postao agent za nekretnine
''Privukla me i...''
Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 4
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
vijesti
Izrael napao Iran
LAVLJA RIKA i epski gnjev
VIDEO Iran pokrenuo novi val napada: "Čini se da Trump nije naučio lekcije iz povijesti"
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
napad amerike i izraela na iran
Užas na ulicama: "Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti"
U padu bolivijskoga vojnog zrakoplova poginulo 15 osoba
15 mrtvih u nesreći
FOTO/VIDEO Zrakoplov se srušio na aveniju, prevozio je novac: Ljudi skupljali novčanice po cesti
show
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Vježbe za koljena koje usporavaju artrozu i jačaju zglobove bez lijekova
Pogledajte videa
Vježbe za koljena koje usporavaju artrozu i jačaju zglobove bez lijekova
zabava
''Imaš nešto u kosi'': Kad pomislimo da smo vidjeli baš sve, internet nas uspije iznenaditi
LOL
''Imaš nešto u kosi'': Kad pomislimo da smo vidjeli baš sve, internet nas uspije iznenaditi
Dostavljač brzom reakcijom pomogao policiji, a sve snimila nadzorna kamera
Dobro se snašao
Dostavljač brzom reakcijom pomogao policiji, a sve snimila nadzorna kamera
Poznata pjevačica vikala s balkona pa dobila neugodan odgovor i nasmijala društvene mreže
Brutalno
Poznata pjevačica vikala s balkona pa dobila neugodan odgovor i nasmijala društvene mreže
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
Strogo čuvan projekt
Novi kineski vojni adut snimljen u brodogradilištu iz svemira i uskoro bi mogao biti spreman za porinuće
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
Potvrđen spektakl: Usik brani WBC-ovu titulu prvaka protiv Rica Verhoevena u Gizi
Sve potvrđeno
Boksački svijet u nevjerici: Usik brani svjetsku titulu u borbi koju nitko nije očekivao
Vlada Republike Hrvatske bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara
U znak solidarnosti
Vlada Republike Hrvatske bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara
VIDEO Srbija nokautirana u dramatičnoj završnici: Evo kako su izgubili u Beogradu
Neugodan poraz
VIDEO Srbija nokautirana u dramatičnoj završnici: Evo kako su izgubili u Beogradu
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: Nije svjesna što je učinila
U DOBRU I ZLU
Nije svjesna što je učinila
U dobru i zlu: ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U DOBRU I ZLU
ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Izazivamo vas da na sva pitanja odgovorite točno!
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
lifestyle
Zagreb špica: Bijele tenisice u proljetnom street style izdanju
NAJPOPULARNIJI MODEL
Ljepotica iz Zagreba u tenisicama koje će za par dana zavladati špicom
Ana Gruica Uglešić u Adidas jortsu
Urbano i mladenački
Sportske kratke hlače od 40 eura mogu se nositi sa štiklom - Ani Gruici Uglešić sjajno stoji ta kombinacija
Kolač mjeseca: Brzinaki kolač s jabukama bez miksera
Kolač mjeseca
Kolač od jabuka: Ovakve recepte ste najviše pripremale u veljači, evo jedan bez vage
sve
Zagreb špica: Bijele tenisice u proljetnom street style izdanju
NAJPOPULARNIJI MODEL
Ljepotica iz Zagreba u tenisicama koje će za par dana zavladati špicom
Viktorija Rađa čestitala sinu Roku rođendan
nasljednici
Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića
Maja Šuput i Šime Elez udružili snage: Nakon Pariza zajedno snimaju novi projekt u Splitu
pohvalili se!
Maja i Šime udružili snage: Nakon Pariza u Splitu skupa spremaju nešto novo!
 
