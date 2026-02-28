Naš bivši predsjednički kandidat ostao zatečen dirljivim susretima na drugom kraju svijeta

Niko Tokić Kartelo tijekom putovanja u Australiju i Novi Zeland sa suprugom Neviom doživio je susrete koji su na njega ostavili snažan dojam, a sve je podijelio na društvenim mrežama.

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo sa suprugom Neviom otputovao je u daleke krajeve.

Na društvenim mrežama podijelio je niz prizora iz Australije i Novog Zelanda.

Uz fotografije je dao naslutiti i koji mu je dio putovanja bio najposebniji – iskustvo koje je cijelom putovanju dalo posebnu dimenziju.

Niko Tokić Kartelo i supruga Nevia Foto: Instagram

''Put me ovih dana odveo daleko od Hrvatske u Australiju i Novi Zeland, gdje sam imao priliku posjetiti obitelj, ali i razgovarati s brojnim Hrvatima koji tamo žive i rade već godinama. Iako su tisućama kilometara udaljeni, jedno je svima zajedničko, a to je ljubav prema domovini nikada nije nestala'', napisao je.

Niko Tokić Kartelo i supruga Nevia Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preslatki prizori s tribina: Drugačija strana premijera Plenkovića u rijetkom izlasku s nasljednicima

''Mnogi od njih danas ozbiljno razmišljaju o povratku, o životu u Hrvatskoj, o tome da svoje znanje, iskustvo i rad ponovno ulože tamo gdje su im korijeni. Takvi susreti podsjećaju koliko je snažna povezanost našeg naroda, bez obzira gdje se nalazili. Hrvatska nije samo mjesto, ona je osjećaj koji ljudi nose sa sobom diljem svijeta. Razgovori, priče i emocije koje sam tamo doživio još su jedna potvrda koliko je važno stvarati uvjete da se naši ljudi imaju kome i čemu vratiti'', dodao je.

Niko Tokić Kartelo Foto: Instagram

Niko Tokić Kartelo i supruga Nevia Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo autor bezvremenskih hitova čiju je karijeru spasio legendarni Elton John

Inače, nedavno je sa suprugom obilježio veliko slavlje u obitelji. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Galerija 19 19 19 19 19

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Znate li koliko Lille ima godina? Zanosnim plesom u bikiniju bacila je fanove u nevjericu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Novi tajanstveni kadrovi Maje i Šime sve su zaintrigirala: ''Uzeli smo auto i pobjegli ekipi''

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!



