Četiri godine ljubavi! Grašina Hana iznenadila pratitelje nježnim prizorom sa suprugom

Nakon što su proslavili četvrtu godišnjicu braka, Hana Huljić Grašo odlučila je s pratiteljima podijeliti djelić njihove intime. Rijetka fotka s Petrom Grašom, ispunjena toplinom i bliskošću, u kratkom je roku izazvala brojne reakcije i raznježila obožavatelje.
Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić Grašo 19. veljače obilježili su četvrtu godišnjicu braka, a nekoliko dana kasnije Hana je iznenadila pratitelje rijetkom i emotivnom objavom na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča nasljednici Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića pohvalili se! Maja i Šime udružili snage: Nakon Pariza u Splitu skupa spremaju nešto novo! 18-godišnja ljepotica Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Na Instagramu je podijelila nježan prizor njih dvoje snimljen s leđa. Zagrljeni stoje jedno uz drugo u opuštenoj atmosferi, dok je Hana naslonila glavu na Petrovo rame, a on je rukom obuhvatio oko struka.
Intimni kadar, bez suvišnih detalja i riječi, odiše toplinom i bliskošću. Uz fotografiju je dodala tek emotikon bijelog srca, čime je dodatno naglasila emotivnu notu objave.
Petar Grašo i Hana Huljić, 2016. godina - 4 Foto: Livio Andrijic/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
Prizor je u kratkom roku oduševio brojne pratitelje, a mnogi su istaknuli koliko im je lijepo vidjeti ovakve, privatne trenutke para koji svoj odnos inače drži podalje od javnosti.
Petar Grašo i Hana Huljić - 5 Foto: Cropix
Petar Grašo i Hana Huljić - 7 Foto: Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Preslatki prizori s tribina: Drugačija strana premijera Plenkovića u rijetkom izlasku s nasljednicima
''Žena, majka, kraljica'', ''Čuvaj je Grašo'', ''Ljubav'', ''Predivna fotografija, bez riječi sve govori'', ''Bravo, samo ljubav'', samo je dio komentara s Instagrama.
Galerija 26 26 26 26 26
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Znate li koliko Lille ima godina? Zanosnim plesom u bikiniju bacila je fanove u nevjericu
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Novi tajanstveni kadrovi Maje i Šime sve su zaintrigirala: ''Uzeli smo auto i pobjegli ekipi''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je muškarac s kojim povezuju poznatog zavodnika? Već je ljubio jednog filmskog ljepotana