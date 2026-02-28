Četiri godine ljubavi! Grašina Hana iznenadila pratitelje nježnim prizorom sa suprugom

Nakon što su proslavili četvrtu godišnjicu braka, Hana Huljić Grašo odlučila je s pratiteljima podijeliti djelić njihove intime. Rijetka fotka s Petrom Grašom, ispunjena toplinom i bliskošću, u kratkom je roku izazvala brojne reakcije i raznježila obožavatelje.

Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić Grašo 19. veljače obilježili su četvrtu godišnjicu braka, a nekoliko dana kasnije Hana je iznenadila pratitelje rijetkom i emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelila nježan prizor njih dvoje snimljen s leđa. Zagrljeni stoje jedno uz drugo u opuštenoj atmosferi, dok je Hana naslonila glavu na Petrovo rame, a on je rukom obuhvatio oko struka.

Intimni kadar, bez suvišnih detalja i riječi, odiše toplinom i bliskošću. Uz fotografiju je dodala tek emotikon bijelog srca, čime je dodatno naglasila emotivnu notu objave.

Petar Grašo i Hana Huljić, 2016. godina - 4 Foto: Livio Andrijic/Cropix

Prizor je u kratkom roku oduševio brojne pratitelje, a mnogi su istaknuli koliko im je lijepo vidjeti ovakve, privatne trenutke para koji svoj odnos inače drži podalje od javnosti.

Petar Grašo i Hana Huljić - 5 Foto: Cropix

Petar Grašo i Hana Huljić - 7 Foto: Cropix

''Žena, majka, kraljica'', ''Čuvaj je Grašo'', ''Ljubav'', ''Predivna fotografija, bez riječi sve govori'', ''Bravo, samo ljubav'', samo je dio komentara s Instagrama.

