Tko je muškarac s kojim povezuju poznatog zavodnika? Već je ljubio jednog filmskog ljepotana

Sve su glasnija nagađanja o navodnoj romansi Pedra Pascala, a u središtu pozornosti našao se Rafael Olarra, argentinski umjetnički direktor koji se posljednjih tjedana sve češće pojavljuje uz njega.

Bliski trenuci Pedra Pascala i Rafaela Olarre posljednjih su tjedana potaknuli nagađanja o navodnoj romansi.

Slavni glumac i argentinski umjetnički direktor nekoliko su puta snimljeni zajedno u opuštenim i prisnim izdanjima, a fotografije su brzo obišle društvene mreže i svjetske medije. No tko je zapravo muškarac kojeg se ovih dana povezuje sa slavnim holivudskim šarmerom?

Pedro Pascal, Rafael Olarra Foto: Profimedia

Rafael Olarra argentinski je umjetnički direktor luksuznog hotelskog lanca Faena, koji posluje na Floridi i u Argentini. Uz to, radi i kao samostalni umjetnički direktor na modnim kampanjama, izložbama, televizijskim projektima, kazališnim produkcijama i raznim događanjima.

Pedro Pascal, Rafael Olarra Foto: Profimedia

Ovaj 47-godišnjak javnosti je već poznat i po svom privatnom životu dospio je na naslovnice kada je potvrđeno da je u vezi s glumcem Lukeom Evansom.

Par se počeo viđati viđati na ljeto 2019., a prekinuli su u siječnju 2021. godine.

Na Instagramu ga prati više od 60 tisuća ljudi, a u opisu profila navodi da je avanturistički putnik, motivirani penjač i triatlonac, čime daje naslutiti da izvan poslovnog svijeta njeguje aktivan i dinamičan stil života.

Jesu li Olarra i Pascal tek bliski prijatelji ili se između njih razvija nešto više, ostaje nam vidjeti – no njihove zajedničke fotografije svakako su pobudile znatiželju javnosti.

