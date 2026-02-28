Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!

Nenad Tatarinov na društvenim je mrežama podijelio razloge koji su ga potaknuli na karijerni zaokret i ulazak u svijet nekretnina.

Nenad Tatarinov nakon razvoda od naše glazbenice Maje Šuput otvorio je profil na Instagramu, koji koristi isključivo u poslovne svrhe. Ipak, njegova najnovija objava privukla je pažnju javnosti.

Naime, Nenad je godinama bio direktor hotelskog kompleksa na moru, a danas radi kao licencirani agent za nekretnine.

Nenad Tatarinov, 2015. godine Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U objavi na Instagramu odlučio je podijeliti kako je postao agent za nekretnine.

Nenad Tatarinov Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

''Postao sam agent za nekretnine jer me oduvijek motivira rad s ljudima i mogućnost da im pomognem donijeti jednu od najvažnijih životnih odluka, kupnje prvog stana, preseljenja obitelji ili početka novog poglavlja'', napisao je.

Nenad Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

''Privukla me i dinamičnost ovog posla, prilika za stalno učenje te činjenica da svaki klijent i svaka nekretnina nose svoju priču. Kao agent, imam priliku spojiti profesionalnost, pregovaračke vještine i osobni pristup kako bih klijentima pružio sigurnost, povjerenje i najbolji mogući rezultat'', dodao je.

U listopadu 2025. godine jedna njegova fotografija otkrila je promjenu u njegovu životu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Nakon razvoda Maja je pronašla novu ljubav, Šimu Eleza, a tajanstvenim kadrovima s novim partnerom nedavno je sve zaintrigirala. Više o tome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput Foto: Instagram

