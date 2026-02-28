Znate li koliko Lille ima godina? Zanosnim plesom u bikiniju bacila je fanove u nevjericu

Video koji je Lidija Bačić podijelila na društvenim mrežama u kratkom je roku privukao veliku pažnju. Uz ritam svoje pjesme pokazala je besprijekornu liniju i samopouzdanje, a komentari oduševljenih pratitelja samo su se nizali.

Lidija Bačić na Instagramu je objavila video u kojem pleše na stihove svoje nove pjesme ''Vučji osmijeh", a prizori su brzo privukli pažnju pratitelja. U prvom planu bila je njezina zanosna figura, koju je istaknula u crnom bikiniju s bijelim točkicama.

Raspustila je kosu, osmijeh nije skidala s lica, a samouvjereni pokreti pratili su ritam pjesme.

Raspustila je kosu, osmijeh nije skidala s lica, a samouvjereni pokreti pratili su ritam pjesme.

Ubrzo su se ispod objave počeli nizati komplimenti, a brojni pratitelji nisu štedjeli riječi hvale na račun njezina izgleda i energije kojom je začinila stihove nove pjesme.

''Wow, predivna'', ''Kako si samo zgodna'', ''Majko moja, i telefon mi se rastopio zbog ovog spektakla'', ''Lutkica'', ''Ma ne, ona nikako ne izgleda kao da ima 40 godina, nemoguće'', ''Tebe treba oženiti'', ''Baš si super'', ''Zgodnica'', ''Bože, smiluj se'', ''Top, forma'', ''Obožavam te ljepoto'', ''Tako si seksi'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, Lille je o svojim godinama svojedobno progovorila i u našem IN magazinu te je otkrila da ju ne straši što je prošle godine slavila 40. rođendan.

''Ne straši me! Lipo je poživit. U glazbi sam cili život i onda kad se sitim nekih pjevača koje sam jako voljela i danas i volim slušat, da su otišli s 27, 29, 30... I onda da čovjek doživi starost je wow!'', rekla je ranije.

