Znate li koji rođendan Lille slavi sljedeće godine? ''Žene se cijeli život promatra samo kroz izgled...''

Njezin moto je - ''I glas i stas'', 2006. bila je na audiciji za pjevačicu grupe Magazin, a danas kao riba u vodi pliva popom, rockom, zabavnom glazbom, ali i dalmatinskim šansonama. Lidija Bačić Lille s našim Davorom Garićem, ususret 40. rođendanu, razgovarala je o tome kako je danas biti žena u Hrvatskoj.

Lidija Bačić sljedeće godine slavi 40. rođendan.

''Nemoj to ni spominjat! Gasi kamere!'' smije se.

Straši li ju ta brojka?

''Ne straši me! Lipo je poživit. U glazbi sam cili život i onda kad se sitim nekih pjevača koje sam jako voljela i danas i volim slušat, da su otišli sa 27, 29, 30... I onda da čovjek doživi starost je wow!''

Žene su danas nekako toliko pod pritiskom društva da moraju biti mlađahne i sa 60.

''To je baš grozno da je to tako! Žene se cili život promatra kroz izgled, a muškarce ne. Tako da je to tužno, ali mislim da su to u neku ruku i same žene napravile jer kad vidimo. Kad je neka žena stara ili mlada, uvijek žene napadaju! To je nekako čudno. Nikad muškarci ne napadaju žene, uvijek žene napadaju žene. Tako da su žene krive za to!''

Kako je biti žena danas u Hrvatskoj iz perspektive Lidije Bačić?

''Kako je biti žena? Pa lipo je, ali s druge strane si onako dosta osuđivan! Bar je, ali mislim da se i dosta žena bori s tim nekim predrasudama. Ako izgledaš dobro ili paziš na sebe, nije dobro, ako ne paziš, opet nije dobro. Nikad nije dobro. Uglavnom, žene, ajme meni, lakše je bit muškarac!''

Njen glas nekako funkcionira u svim glazbenim stilovima, a ona voli eksperimentirati. popom, sa dalmatinskim šansonama, s kafanom... Gdje se ona najbolje osjeća?

''Pa dobro pitanje, ne znam ni sama. Da ti pravo kažem, u svemu se dobro osjećam! Nekad kad zapjevam rock osjećam se super, kad zapivam dalmatinsku pismu, osjećam se super. Valjda zato što sam ja Dalmatinka, kad zapivam tu dalmatinsku pismu... Možda se evo tu za 5% bolje osjećam, još se tu i najbolje osjećam evo.''

Sljedeće godine stiže i njen novi kalendar.

''Neću otkriti detalje, neka bude iznenađenje, ali bit će kao i svake godine jako lip, estetski savršeno sve napravljeno, baš se radujem. Slično je, ali opet ima neki svoj koncept.''

I nova godina će donijeti novi dvostruki album Lidije Bačić

''Je, je, pa već je triba izać, al nije. Napravili smo cover albuma i sve. Savršeni kaos svega, tako se album i zove i radujem se da konačno stavim sve na jedan LP, sve te pisme koje sam radila i nove'', najavljuje.

