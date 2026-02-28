Preminuo autor bezvremenskih hitova čiju je karijeru spasio legendarni Elton John

Neil Sedaka bio je jedan od najistaknutijih američkih kantautora i pijanista 20. stoljeća, autor niza bezvremenskih pop hitova. Tijekom bogate karijere prodao je milijune ploča i ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj glazbenoj industriji.

Legendarni američki pjevač i kantautor Neil Sedaka, čije su melodije obilježile pop glazbu, preminuo je u petak u 87. godini nakon što je iznenada završio u bolnici.

Vijest o tragičnom gubitku potvrdila je njegova obitelj, prenosi Daily Mail.

"Naša je obitelj shrvana iznenadnim odlaskom našeg voljenog supruga, oca i djeda, Neila Sedake. Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima, ali nama koji smo ga imali sreću poznavati, bio je nevjerojatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati", stoji u priopćenju obitelji.

Sedaka je još od najranije dobi pokazivao izniman talent za glazbu. S devet je godina učio svirati klavir i dobio prestižnu stipendiju na glazbenoj akademiji Juilliard.

Presudan trenutak u karijeri bilo mu je prijateljstvo sa susjedom Howardom Greenfieldom kojeg je upoznao s 13 godina i s kojim je stvorio jedan od najuspješnijih autorskih tandema u povijesti glazbe.

Njihovo partnerstvo, koje je potrajalo četvrt stoljeća, iznjedrilo je stotine pjesama. Tu su hitovi poput ''Oh, Carol!'', ''Calendar Girl'', ''Happy Birthday Sweet Sixteen'', ''Breaking Up IS Hard to Do'', i mnogi drugi.

Od 1959. do 1963. prodao je više od 25 milijuna ploča, a zbog dolaska Beatlesa pao je u drugi plan, piše Guardian. Karijera mu je godinama stagnirala, sve do sredine sedamdesetih, kada je doživio jedan od najspektakularnijih povrataka u povijesti popa.

Pomogao mu je Elton John koji ga je doveo u svoju izdavačku kuću Rocket Records. Hitovi ''Laughter in the Rain'' i ''Bad Blood'' ponovno su ga gurnuli na vrh svjetske glazbe.

Sedaka je napisao i sudjelovao u pisanju više od 500 pjesama, a za svoj doprinos primljen je u Kuću slavnih tekstopisaca 1983. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu Lebu, s kojom je bio u braku od 1962. godine, kćer Daru i sina Marca te troje unučadi.

