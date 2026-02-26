Od lažne smrtovnice do bijega od mafije: Bizarne teorije zavjere o smrti kralja rock'n'rolla

Smrt Elvisa Presleyja i danas izaziva sumnje među dijelom javnosti. Njegovo ime povezuje se s nizom bizarnih teorija koje godinama pune medije.

Smrt Elvisa Presleyja, kralja rock'n'rolla, 16. kolovoza 1977. godine šokirala je svijet. Glazbena legenda preminula je u 43. godini života, a pronađen je bez svijesti na podu kupaonice u svojoj vili Graceland u Memphisu.

Iako je službeni uzrok smrti bio srčani zastoj, Elvisova prerana smrt desetljećima je predmet brojnih bizarnih teorija zavjere. Neki tvrde da je lažirao vlastitu smrt, dok drugi vjeruju da je postao statis, vrtlar pa čak i da je pobjegao od mafije.

Radi kao vrtlar

Raspravu je svojedobno potaknuo i bivši engleski kriketaš Freddie Flintoff. U svojoj jutarnjoj emisiji na talkSPORT-u izjavio je kako vjeruje da bi Elvis mogao biti živ, piše Daily Mail.

''Kruže priče da je on zapravo vrtlar u Gracelandu. Postoje snimke muškarca u vrtu koji izgleda kao što bi Elvis danas izgledao'', rekao je svojedobno.

Postao je statis

Neke teorije otišle su i korak dalje pa su tvrdile da je Elvis potpuno promijenio život i karijeru. Prema tim nagađanjima, kralj rock and rolla navodno je postao statist u filmovima, piše The Mirror.

Tako su pojedini obožavatelji uvjereni da se Elvis pojavljuje kao sporedni lik u hitu ''Sam u kući'' iz 1990. godine. Tvrde da se može vidjeti u pozadini scene u kojoj Kevinova majka pokušava uhvatiti let za Chicago.

Pobjegao od mafije

Neke teorije zavjere idu i u potpuno drugom smjeru – prema njima, Elvis je navodno bio povezan s mafijom. Prema pisanju magazina Time, jedna od poznatijih teorija o tome zašto je Presley možda lažirao vlastitu smrt tvrdi da je to učinio kako bi pobjegao od mafije. Autorica knjige iz 1988. godine ''Is Elvis Alive'', Gail Brewer-Giorgio, izjavila je da je proučila tisuće FBI-jevih dokumenata te zaključila kako je Presley zapravo bio američki heroj koji je morao ući u program zaštite svjedoka.

''Znam li da je Elvis i danas živ? Ne, ne znam. No sigurna sam da nije umro 16. kolovoza 1977. godine", objasnila je je Brewer-Giorgio.

Prema toj teoriji, Elvis je navodno bio u prijateljskim odnosima s pripadnicima podzemlja, ali je istodobno pomagao FBI-ju. Kada su kriminalci to navodno otkrili, morao je zauvijek nestati iz javnosti i započeti novi, tajni život.

Viđen u restoranu

U dokumentarcu iz 1992. godine "Live Special: The Elvis Conspiracy" jedna od svjedokinja tvrdila je kako je Elvisa vidjela u restoranu u kolovozu 1991. godine gdje je bio u pratnji dvojice zaštitara. Navodnog Elvisa je i fotografirala, a na mutnim fotografijama se vidi silueta čovjeka sa zaliscima koji lice prekriva dlanom. Rekla je i da su zaštitari odmah došli do nje kada je izvadila fotoaparat što joj je dalo dodatnu potvrdu da se zaista radi o kralju rock'n' rolla.

Inscenirao svoju smrt i potpisao si smrtovnicu

Teoretičari zavjere godinama ustraju u tvrdnji i da je Elvis inscenirao vlastitu smrt kako bi pobjegao od tereta slave te da je sam potpisao vlastitu smrtovnicu.

Zagovornici te priče pozivaju se na pismo koje je glazbenik 1970. godine poslao američkom predsjedniku Richardu Nixonu, a koje nosi njegov potpis. Kada je njegova smrtovnica postala javno dostupna, uspoređeni su potpisi na oba dokumenta, a autorica knjige ''Is Elvis Alive'', Gail Brewer-Giorgio ustvrdila je da je rukopis isti.

U dokumentarcu ''The Elvis Files'' iznijela je tvrdnju da je Presley možda sam ispunio i potpisao svoju smrtovnicu. Dokumente je, kaže, dala na analizu, a zaključak je bio da su nagib, veličina i oblik slova isti.

Krivo ime na grobu

Još jedna teorija zavjere veže se uz – pravopisnu pogrešku na njegovu grobu. Na Elvisovu posljednjem počivalištu u Gracelandu njegovo je puno ime uklesano kao Elvis Aaron Presley. No, njegovo srednje ime zapravo se piše Aron, bez drugog slova ''a''. Mnogi su se zapitali kako je moguće da se takva pogreška potkrala na nadgrobnoj ploči jedne od najvećih glazbenih zvijezda svih vremena.

Teoretičari zavjere uvjereni su da to nije slučajno. Prema njihovoj verziji, ime je namjerno pogrešno napisano jer bi korištenje njegova pravog imena bilo zabranjeno ako je Elvis zapravo još uvijek živ.

Pojavio se na vlastitom bdjenju

Stotine Elvisovih obožavatelja se 2019. godine okupilo u Gracelandu kako bi obilježili godišnjicu njegove smrti. No neki teoretičari zavjere uvjereni su da se na bdjenju pojavio i Elvis. Na videu s događaja mnogi su uočili sijedog čovjeka u crvenoj košulji koji nalikuje pjevaču, dok su ga drugi prepoznali u bradatom muškarcu sa šiltericom i plavom majicom.

Na brojne teorije zavjere svojedobno se osvrnula i njegova bivša supruga Priscilla Presley, jasno poručivši da su takve tvrdnje – neistinite.

''Bilo je toliko neistina koje su kružile – poput onih da je Elvis još uvijek živ i negdje skriven.Voljela bih da je još uvijek živ'', rekla je svojedobno za People.

