Strašno! Udovica Elvisa Presleyja optužena da je isključila aparate kćeri

Priscilla Presley optužena je da je isključila aparate kćeri Lise Marie Presley zbog financijske koristi.

Brigitte Kruse i Kevin Fialko, bivši poslovni partneri udovice Elvisa Presleyja, Priscille Presley, podnijeli su ovog tjedna na Okružnom sudu u Los Angelesu tužbu protiv nje optužujući je za prijevaru, kršenje ugovora i druga građanska nedjela, piše NBC News.

U tužbi se navodi da je Presley željela učvrstiti svoj položaj na vrhu Elvisova financijskog carstva te da je, prema tvrdnjama tužitelja, ubrzala smrt svoje kćeri Lise Marie Presley. Kruse, aukcionarka specijalizirana za prodaju Elvisovih predmeta, i Fialko, kolekcionar memorabilija, tvrde da su s Priscillom godinama surađivali kako bi njezino ime donosilo maksimalan profit.

Priscilla i Lisa Marie Presley - 1 Foto: Profimedia

Priscilla i Lisa Marie Presley - 2 Foto: Profimedia

Navode da su joj u studenom 2023. pomogli vratiti financijsku stabilnost, no da je ubrzo nakon toga prekinula suradnju i uskratila im naknadu povezanu s filmom ''Priscilla''.

Tužba iznosi teške optužbe protiv Priscille Presley vezane uz smrt njezine kćeri Lise Marie. Prema tužiteljima, Lisa Marie planirala je smijeniti majku s položaja glavnog upravitelja obiteljske zaklade za životno osiguranje.

Priscilla i Lisa Marie Presley - 3 Foto: Profimedia

Kad je Lisa Marie u siječnju 2023. doživjela srčani zastoj i bila hitno prevezena u bolnicu, Priscilla je, kako tvrde tužitelji, iskoristila tu situaciju. Navode da je "samo nekoliko sati nakon hospitalizacije dala dopuštenje za isključenje aparata za održavanje života", suprotno pisanoj želji svoje kćeri da joj se "život maksimalno produži u skladu s prihvaćenim medicinskim standardima".

Priscilla i Elvis Presley - 4 Foto: Profimedia

Priscilla i Elvis Presley - 3 Foto: Profimedia

Tužba sadrži i navodnu izjavu koju je Priscilla dala tjedan dana nakon kćerine smrti: "Ja sam kraljica. Ja vodim Graceland."

Priscilla Presley - 4 Foto: Profimedia

Tužitelji ovu izjavu ističu kao dokaz da je Priscillina glavna motivacija bila preuzimanje kontrole nad obiteljskim bogatstvom, a ne briga za dobrobit vlastite kćeri.

Odvjetnik Marty Singer, koji zastupa Priscillu Presley, odbacio je optužbe nazvavši ih "sramotnima, neutemeljenima i potpuno izmišljenima". Dodao je da će slučaj biti odbačen te naglasio kako unuka Priscille Presley, glumica Riley Keough, u potpunosti podržava svoju baku i smatra tužbu zlonamjernim pokušajem narušavanja njezina ugleda.

Lisa Marie Presley Foto: Profimedia

Podsjetimo, Lisa je preminula 2023. godine.

Život kćeri Elvisa Presleya obilježile su brojne tragedije, a sada sve njezine tajne izlaze na vidjelo, više pročitajte OVDJE.

