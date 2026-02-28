Bujna ljepotica u donjem rublju poigrala se pozama pred kamerom: ''Ova žena je magija''

Sydney Sweeney u novom je videu zavodljivo pozirala u donjem rublju i pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najseksepilnijih plavuša današnjice.

O seks-bombi 21. stoljeća, Sydney Sweeney opet svi pričaju, a razlog je novi video koji je objavila na društvenim mrežama u sklopu promocije vlastite linije donjeg rublja.

Naime, fatalna plavuša poziriala je u donjem rublju koje je istaknulo njezine obline.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Pozirala je na stolici, naglašavajući siluetu, zatim snimila intimnije prizore u krevetu, dok je atmosfera ostala elegantna i estetski dotjerana.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

U jednom trenutku pred kamerom je polako skinula majicu, otkrivajući donje rublje iz nove kolekcije i dodatno podigavši dozu senzualnosti cijele kampanje.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bolni prizori na godišnjicu smrti Saše Popovića, njegova udovica neutješno je plakala na grobu

Čim je video ugledao svjetlo dana, izazvao je velik interes i brojne reakcije.

Pogledaji ovo Celebrity Četiri godine ljubavi! Grašina Hana iznenadila pratitelje nježnim prizorom sa suprugom

''Ne možemo dočekati'', ''Prekrasna žena'', ''Najsavršenija žena na ovom svijetu'', ''Wow'', ''Tako si seksi'', ''Božica ljepote'', ''Žena je prava magija'', samo je dio pohvala koje su se nizale na Instagramu.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

Galerija 22 22 22 22 22

Fotke u donjem rublju koje je nedavno objavila brojni smatraju najprovokativnijim dosad, a više o tome pisali smo OVDJE.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Znate li koliko Lille ima godina? Zanosnim plesom u bikiniju bacila je fanove u nevjericu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Novi tajanstveni kadrovi Maje i Šime sve su zaintrigirala: ''Uzeli smo auto i pobjegli ekipi''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je muškarac s kojim povezuju poznatog zavodnika? Već je ljubio jednog filmskog ljepotana