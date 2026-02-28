Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom Istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''

Povratak s odmora na Maldivima neočekivano se zakomplicirao pjevaču Dadi Polumenti i njegovoj obitelji.

Crnogorski pjevač Dado Polumenta trenutačno boravi na Maldivima sa suprugom Ivonom i njhovom djećicom, no njihov povratak u Srbiju zasad je pod velikim upitnikom.

Naime, planirali su putovati preko Dubaija, no tamošnji aerodrom zatvoren je nakon iranskih raketnih napada, zbog čega je zračni promet u potpunom kaosu.

O svemu se oglasila njegova supruga Ivona putem društvenih mreža.

''Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebali bismo se vraćati kući preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Vidjet ćemo što će biti kroz nekoliko dana, kada bismo i trebali letjeti. Nadam se da će se situacija smiriti...i da ćemo stići kući'', napisala je na Instagramu.

Podsjetimo, Dado i Ivona imaju dvoje djece, a nedavno su otkrili i da očekuju treće dijete. Par je u braku od 2016. godine, a slove za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Ivonu zovu i najzgodnijom suprugom pjevača s estrade, a 11 je godina mlađa od Dade. Više o njoj čitajte OVDJE.

