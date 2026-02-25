Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva

Iako se čini da holivudske zvijezde žive život iz snova, sve je više primjera koji pokazuju da ih teška bolest i visoki porezi mogu dovesti do ruba financijskog sloma – bez obzira na milijune koje su nekoć zarađivali.

Iza glamura crvenog tepiha, luksuznih vila i milijunskih honorara krije se surova realnost – čak i najveće holivudske zvijezde mogu se naći pred financijskim kolapsom. Posljednjih mjeseci sve je jasnije koliko kombinacija skupog zdravstvenog sustava i visokih poreza može doslovno pojesti bogatstvo koje su glumci stvarali desetljećima.

Za razliku od Europe, gdje je zdravstvena zaštita u velikoj mjeri pokrivena javnim sustavom, u SAD-u je situacija potpuno drugačija. Američki zdravstveni sustav nije financiran iz poreza na način na koji je to slučaj s britanskim NHS-om ili većinom europskih sustava. Bez kvalitetnog i vrlo skupog zdravstvenog osiguranja, čak i običan odlazak na hitnu pomoć može rezultirati vrtoglavim računima.

Kod teških i dugotrajnih bolesti, poput raka ili ALS-a, troškovi liječenja, terapija, lijekova i specijalizirane njege mogu dosegnuti milijunske iznose. I ono što je ključno – mnogi glumci formalno su samozaposleni. To znači da nemaju klasične benefite koje zaposlenici dobivaju preko poslodavca, uključujući stabilno i dugoročno zdravstveno osiguranje.

Prema podacima West Health-Gallup indeksa, čak trećina odraslih Amerikanaca, oko 91 milijun ljudi, ne bi si mogla priuštiti kvalitetnu zdravstvenu skrb kada bi im zatrebala. Ako je situacija takva za prosječnog građanina, jasno je koliko dugotrajna bolest može iscrpiti i milijunske račune poznatih, prenosi Daily Mail.

U praksi to znači da novac zarađen godinama može nestati u vrlo kratkom roku.

Kao da zdravstveni troškovi nisu dovoljni, 2023. godine uveden je i tzv. ''mansion tax'' – porez na luksuzne nekretnine u Kaliforniji. Riječ je o dodatnom porezu od četiri posto na prodaju nekretnina vrijednih između 5 i 10 milijuna dolara.

Na papiru, riječ je o porezu koji bi trebali osjetiti samo najbogatiji. U stvarnosti, situacija je kompleksnija.

Ako glumac zapadne u financijske probleme i odluči prodati svoju vilu kako bi došao do gotovine, država mu automatski uzima značajan postotak od prodajne cijene. Drugim riječima, čak i kada pokušava spasiti vlastitu financijsku situaciju, dodatno gubi novac.

Statistike su pokazale da je godinu dana nakon uvođenja poreza prodaja luksuznih kuća pala za čak 68 posto, a prikupljeno je tek 22 posto planiranog iznosa. Tržište se ohladilo, a likvidnost luksuznih nekretnina postala je znatno manja.

Za zvijezde koje više ne rade punim intenzitetom – ili zbog bolesti uopće ne mogu raditi – to znači da njihova najvrjednija imovina postaje teško unovčiva.

Nije slučajno da je Kalifornija između 2020. i 2022. izgubila više od 500.000 stanovnika. Sve više imućnih pojedinaca, uključujući i poznate, seli u savezne države s nižim porezima poput Teksasa ili Wyominga.

Visoki troškovi života, porezna opterećenja i nesigurnost tržišta nekretnina stvaraju okruženje u kojem čak i milijunaši moraju pažljivo računati svaki potez.

Hollywood često projicira sliku trajnog bogatstva, ali stvarnost je daleko složenija. Bez stabilnih ugovora, uz izostanak tantijema, uz ogromne medicinske troškove i porezna opterećenja – čak i oni koji su nekoć zarađivali stotine tisuća dolara po epizodi mogu se naći u situaciji da pokreću humanitarne kampanje kako bi pokrili osnovne troškove.

Na te pothvate odlučili su se i nedavno preminuli i teško bolesni glumci Eric Dane i James Van Der Beek. Više čitajte OVDJE.

