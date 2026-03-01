Ovo je pobjednik Sanrema, no postoji mogućnost da neće predstavljati Italiju na Eurosongu?

Talijanska glazbena scena dobila je novog velikog pobjednika, Sal Da Vinci osvojio je 76. izdanje legendarnog Festivala di Sanremo i time obilježio početak nove eurovizijske sezone.

Sal Da Vinci pobjednik je 76. izdanja Festivala di Sanremo s pjesmom ''Per sempre sì''. Nakon pet uzbudljivih večeri talijanske glazbe, legendarno natjecanje dobilo je svog pobjednika u napetom superfinalu, čime je službeno završen Sanremo 2026., koji je publici predstavio čak 30 novih pjesama.

U finalnoj večeri nastupilo je svih 30 izvođača, a publika je imala priliku posljednji put čuti njihove natjecateljske pjesme. Nakon zbrajanja glasova iz prethodnih večeri s rezultatima glasanja tijekom finala, objavljeno je pet superfinalista koji su se borili za prestižnu titulu pobjednika.

Sal Da Vinci - 6 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 5 Foto: Profimedia

U superfinale su ušli: Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa te Fedez i Masini.

U završnom krugu glasanja glasovi su bili podijeljeni između žirija novinara (33%), radijskog žirija (33%) i publike putem televotinga (34%). Nakon novog zbrajanja glasova, proglašen je pobjednik – titulu je odnio Sal Da Vinci. Drugo mjesto osvojio je Sayf, dok je treća bila Ditonellapiaga.

Sal je pobjedu primio vrlo emotivno, a prije preuzimanja kipića fotografi su ga uhvatili u iskrenim trenucima.

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 1 Foto: Profimedia

Pobjedom na Sanremu Sal Da Vinci dobio je priliku predstavljati Italiju na Eurosongu 2026. godine. Ipak, tu ponudu može i odbiti.

U tom slučaju, talijanska nacionalna televizija RAI odabrat će drugog izvođača s festivala koji će braniti talijanske boje na Eurosongu.

Sal Da Vinci - 2 Foto: Profimedia

Tko je Sal?

Sal Da Vinci, pravim imenom Salvatore Michael Sorrentino, 56-godišnji je pjevač i glumac s talijanske i napuljske scene. Iako je rođen u New Yorku, odrastao je u Napulju, gdje i danas pretežno živi. Glazbom se bavi od šeste godine, inspiriran ocem, poznatim pjevačem Marcom Da Vincijem.

Sal Da Vinci - 8 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 4 Foto: Profimedia

Na Sanremu je već sudjelovao 2009. godine, kada je s pjesmom ''Non riesco a farti innamorare'' osvojio treće mjesto. Njegov posljednji album Siamo gocce di mare izdan je 2021., dok je singl iz 2024. godine Rossetto e caffè prikupio više od 74 milijuna preslušavanja na Spotifyju.

Više o festivalu Sandremo čitajte OVDJE.

Na Sanremu je nastupio i Stjepan Hauser, više čitajte OVDJE.

