Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma

Kelly Osbourne izazvala je lavinu reakcija izdanjem na crvenom tepihu BRIT Awardsa 2026.

Kelly Osbourne privukla je svu pažnju na crvenom tepihu dodjele BRIT Awards 2026., gdje se pojavila u društvu majke Sharon i to u izdanju koje je ponovno pokrenulo rasprave o njezinu drastičnom gubitku kilograma.

41-godišnja pjevačica nosila je usku crnu haljinu s perjem koja je dodatno naglasila njezinu izrazito vitku figuru. Elegantnu kombinaciju upotpunila je ogrlicom u obliku križa, kojom je, čini se, odala počast svom pokojnom ocu Ozzyju Osbourneu. Kosu je nosila u ravnom plavom bobu, dok je Sharon ostala vjerna svojoj prepoznatljivoj crvenoj frizuri.

Iako je modno izdanje bilo besprijekorno, najveću pažnju izazvala je upravo Kellyna mršavost. Posljednjih mjeseci suočava se s brojnim komentarima na društvenim mrežama, a samo nekoliko dana prije BRIT-a javno je progovorila o okrutnim porukama koje prima.

''Doslovno ne mogu vjerovati koliko su neki ljudi zaista odvratni!'' napisala je na Instagramu, podijelivši uvredljive komentare na račun svog izgleda.

''Nitko ne zaslužuje ovakvo zlostavljanje!''

Kelly je još u prosincu objasnila da je njezina transformacija posljedica tugovanja.

''Onima koji misle da su duhoviti i zločesti pišući: ‘Jesi li bolesna?’, ‘Prestani uzimati Ozempic’ ili ‘Ne izgledaš dobro’ – moj tata je upravo preminuo i dajem sve od sebe'', poručila je.

''Jedino za što sada živim je moja obitelj. Odlučila sam s vama dijeliti sretnu stranu svog života, a ne onu tužnu.''

Kelly je izgubila 39 kilograma nakon operacije 2020. godine, a dodatno je smršavjela nakon poroda zahvaljujući promjenama u prehrani.

Iako je demantirala korištenje Ozempica, lijek za dijabetes koji se koristi i za mršavljenje, ranije ga je opisala kao zanimljiviju opciju od vježbanja.

"Mislim da je nevjerojatan. Postoji milijun načina da izgubite težinu, pa zašto ne kroz nešto što nije tako dosadno kao vježbanje?" rekla za E! News.

S druge strane, njezina majka Sharon Osbourne otvoreno je govorila o korištenju Ozempica, za koji je rekla da joj je pomogao izgubiti oko 20 kilograma.

U studenom 2023. u intervjuu za Daily Mail bivša voditeljica emisije ''The Talk'' kasnije je otkrila da ima samo oko 50 kila i da se više nije mogla udebljati iako je prestala koristiti Ozempic u travnju 2023. godine.

U siječnju je Sharon objasnila da nije požalila što je uzela Ozempic unatoč tomu što je smršavjela više nego što je namjeravala.

Dodjela BRIT nagrada bila je posebno emotivna za obitelj Osbourne jer je Ozzy posthumno primio nagradu za životno djelo. Sharon i Kelly izašle su na pozornicu nakon što ih je putem video poruke najavila Dolly Parton.

Sharon je sa suzama u očima rekla: ''Počašćena sam što primam ovu nagradu u ime svog prekrasnog supruga. Voljela bih da je ovdje i da je može sam primiti.''

Opisala ga je kao najskromnijeg egomanijaka te istaknula da, unatoč svjetskoj slavi, njegovo srce nikada nije napustilo Englesku.

Kelly je kratko, ali emotivno poručila: ''Hvala vam što volite mog oca jednako koliko i mi.''

Podsjetimo, Ozzy je preminuo u srpnju prošle godine, a posljednji ispraćaj u njegovom rodnom Birminghamu bio je posebno emotivan. Fotografije pogledajte OVDJE.

